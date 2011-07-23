به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مرحله گروهی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در "تسالونیکی" یونان تیم هندبال جوانان کشورمان با قرار گرفتن در رده چهارم گروه خود موفق به صعود به جمع شانزده تیم برتر این رقابت‌ها شد.

تیم هندبال جوانان ایران بدون همراهی سرمربی اش با صعود به مرحله دوم موفق شده حداقل یک پله از رده بندی قبلی خود در جهان صعود کند. این تیم در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال جوانان جهان در رده هفدهم جهان ایستاده بود.

طبق قوانین جدید فدراسیون جهانی 16 تیم در مرحله دوم به صورت حذفی با یکدیگر مسابقه می دهند. به این ترتیب چهار تیم اول دو گروه اول و دوم با یکدیگر و چهار تیم اول دو گروه سوم و چهارم به صورت ضربدری و حذفی با هم مسابقه خواهند داد. برترین های این مسابقات به جمع هشت تیم راه یافته و بازنده در جدول دیگری برای کسب عنوان نهم تا شانزدهم مسابقه می‌دهند.

همچنین در پایان مرحله گروهی مسابقات جوانان جهان، ایمان جمالی با به ثمر رساندن 49 گل از 159 گل ایران به عنوان بهترین گل زن مسابقات در مرحله مقدماتی معرفی شد. سجاد استکی هم با 45 گل در رده دوم جدول بهترین گلزنان مسابقات ایستاد. تیم ایران در رده بهترین کار گروهی و بازی جوانمردانه عنوان چهاردهم را کسب کرد. در بخش دروازه بانان برتر هم حیدری راد دروازه بان اول تیم ایران در رده نوزدهم ایستاده است.

تیم هندبال جوانان ایران یکشنبه شب در این جدول به مصاف تیم اول گروه سوم یعنی آلمان خواهد رفت. هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در"تسالونیکی" یونان آغاز شده است.