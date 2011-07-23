بزرگترین گردهمایی صنعت CNG جهان آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، برای چهارمین سال متوالی همایش و نمایشگاه بین المللی صنعت CNG ایران با حضور انجمن های جهانی و آسیایی به عنوان بزرگترین گردهمایی CNG فردا در تهران آغاز به کار می کند.

هدف از برگزاری این گردهمایی بین المللی ثمر بخشی و هم افزایی تبادل علمی و فنی صنعت CNG است تا در کنار بررسی موضوعاتی همچون آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر طرح ملی CNG اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در ساخت و بهره‌برداری از جایگاههای CNGبا هدف صادرات تجهیزات CNG عملی تر از گذشته پرداخته شود.



بر این اساس مقرر است تا در این همایش با حمایت سازمانها و نهادهای داخلی، انجمن های جهانی و آسیایی حوزه CNG اثدام به برگزاری هفت دوره آموزشی، در حاشیه همایش یک روزه و نمایشگاه سه روزه مبادرت شود.



گردهمایی تخصصی و منحصر به فرد بخش‌های مختلف صنعت CNG ایران و خاورمیانه از دیگر برنامه‌های این رویداد بین‌المللی است که در قالب آن چشم انداز صنعت، فرصت‌ها و تهدیدها، راهکارهای افزایش بهره‌وری جایگاه‌ها، تعمیرات، نگهداشت و بهره‌برداری از برنامه‌ریزی تا اجرا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.



ارائه آخرین پیشرفت،های طرح ملیCNG، آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک صنعت CNG به بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری میزگردهای تخصصی، کمک به پویایی و خودکفایی صنعتCNG، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای خودگردانی و خودکفایی احداث جایگاه‌های CNG بدون نیاز به سرمایه گذاری‌های دولتی بخشی از اهداف برگزاری این همایش است.

در حال حاضر با نصب و راه اندازی یکهزار و 700 جایگاه CNG در مجموع به طور متوسط روزانه بیش از 17 میلیون متر مکعب گاز به خودروهای دوگانه سوز تحویل می شود که قرار است تا اسفند ماه امسال تعداد کل جایگاههای CNGکشور به مرز دوهزار باب افزایش یابد.



ایران با در اختیار داشتن حدود یکهزار و 700 جایگاه عرضه گاز فشرده و 2.5 میلیون دستگاه خودروی دوگانه سوز و مصرف روزانه 17 میلیون متر مکعبCNG یکی از چهار کشور پیشرفته در صنعت CNG جهان به شمار می رود.



به عبارت دیگر ایران در شرایط فعلی بزرگترین ناوگان خودروهای دوگانه سوز جهان را در اختیار دارد و در کنار آرژانتین، برزیل و پاکستان بیشترین جایگاههای عرضهCNG را راه اندازی کرده است.



سال گذشته هم با راه اندازی 452 جایگاه CNG رکورد بهره برداری از جایگاههای گازطبیعی فشرده شکسته شد، تصریح کرد: در حال حاضر هم نزدیک به یکهزار و 700 جایگاه CNG در سطح استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.



از سوی دیگر در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 17 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده در جایگاههای CNG به خودروهای دوگانه سوز توزیع می شود که ظرفیت نصب شده در سطح جایگاههای کشور برای تولید و توزیع CNG تا سقف 34 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است.



بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در مجموع تعداد کل جایگاههای CNG ایران به حدود دو هزار باب افزایش یابد.