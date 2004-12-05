به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 26/7/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب ‌نامه شماره 42655/ت25691هـ مورخ 26/10/1380 آيين ‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري را به شرح زير تصويب نمودند:

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آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري



ماده 1ـ محصولات سينمايي و سمعي و بصري شامل انواع محصولات و خدمات به شرح زير مي‌باشند:



الف ـ محصولات سينمايي شامل انواع فيلمهاي سينمايي، مستند، آموزشي، انيميشن، فيلم كوتاه و عكس كه به صورت فيلمهاي 35 ميلي‌متري، 16 ميلي‌متري، انواع نوارهاي ويديويي بتاكم، دي‌وي‌كم و يا انواع لوحهاي فشرده VCD و DVD جهت مصرف عرضه مي‌گردد.



ب ـ خدمات سينمايي شامل خدمات سينمايي و سمعي و بصري شامل ارايه خدمات توليد فيلم، توليد مشترك و سفارش توليد.



ماده 2ـ اسناد و مدارك مورد نياز جهت دريافت جوايز عبارتند از:



الف ـ تكميل برگه تقاضا براي هر محصول صادراتي.



ب ـ مجوز فعاليت عرضه بين‌المللي محصولات سينمايي و سمعي و بصري از سوي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.



پ ـ پروانه نمايش از اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي هريك از محصولات سينمايي و سمعي و بصري به شرح مندرج در ماده (1).



ت ـ نسخه‌اي از قرارداد معتبر با شخص حقيقي و يا حقوقي خارج از كشور شناخته شده در زمينه خريد امتياز فيلم و يا عكس.

ث ـ اعلاميه يا صورتحساب بانكي مبني بر واريز وجه مبلغ ارزي قرارداد كه به حساب بانكي صادر كننده از سوي كارفرما پرداخت شده باشد.



تبصره ـ در صورت عدم امكان تهيه اعلاميه يا صورتحساب بانكي،‌ تأييديه معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كارگروه ماده (19) آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي الزامي است.



ج ـ ارايه گزارش و مستندات همانند مواد تبليغاتي (تيزر، پوستر و كاتالوگ) توزيع كننده در مورد اكران عمومي فيلم و تأييديه پخش سينما يا تلويزيون از سينما يا تلويزيون خارجي ذيربط.



چ ـ ارايه تصويري از نسخه فروخته شده از عكس مورد نظر در يك منبع خارجي و نامه تأييديه منبع استفاده كننده مبني بر خريد و گواهي پرداخت وجه آن به صورت ارز معتبر.



ح ـ مدارك لازم مبني بر رعايت حقوق مالكيت محصول (از قبيل قرارداد با تهيه كننده)



ماده 3ـ به صادركنندگان محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري در سال 1383 و سال 1384 به ميزان 12%، در سال 1385 به ميزان 10% و در سال 1386 به ميزان 8% مبلغ كل قراردادها جايزه تعلق مي‌گيرد كه توسط معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (دستگاه مباشر) با نظارت سازمان توسعه تجارت ايران قابل پرداخت خواهد بود.



تبصره 1ـ اين جايزه در برابر ارايه مدارك مندرج در ماده (2) و متناسب با پيشرفت كار پس از تأييد معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب كارگروه ماده (19) آيين‌نامه يادشده قابل پرداخت خواهد بود. صورت وضعيتها، صورتحسابها و يا ساير اسناد مثبته بايد به تأييد كارفرما رسيده باشد.



تبصره 2ـ جوايز صادراتي فقط به متقاضيان بخشهاي غيردولتي پرداخت مي‌شود.



ماده 4ـ سازمان توسعه تجارت ايران مبلغي را به عنوان تنخواه از محل منابع جوايز صادراتي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهد تا بر اساس ضوابط به متقاضيان پرداخت گردد.



تبصره گزارش عملكرد و نحوه پرداختها بايد از سوي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به سازمان توسعه تجارت ايران در دوره سه ماهه ارايه گردد تا پس از تسويه حساب با امور مالي سازمان مزبور، مجدداً نسبت به اخذ تنخواه اقدام نمايد.



ماده 5ـ منابع مالي براي پرداخت اين جوايز، همه ساله با پيشنهاد وزارت بازرگاني و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود



اين تصويب نامه به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.



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