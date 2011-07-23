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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

ظهر امروز صورت گرفت؛

فریدون زندی به باشگاه استقلال رفت/ انجام مذاکرات نهایی برای عقد قرارداد

فریدون زندی به باشگاه استقلال رفت/ انجام مذاکرات نهایی برای عقد قرارداد

بازیکن فصل پیش تیم فوتبال استیل آذین برای انجام مذاکرات نهایی با علی فتح‌الله‌زاده به باشگاه استقلال رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی که مذاکرات مقدماتی برای پیوستن به جمع آبی پوشان تهرانی را انجام داده بود، ظهر امروز شنبه برای انجام مذاکرات نهایی با علی فتح الله زاده به محل باشگاه استقلال رفت و در نشستی با سرپرست این باشگاه به بررسی شرایط همکاری در فصل یازدهم لیگ برتر پرداخت.

در صورتیکه زندی با فتح الله زاده به توافق برسد یکی از سهمیه های لیگ برتری استقلال محسوب خواهد شد تا این تیم تنها یک سهمیه دیگر برای جذب بازیکن از تیم های لیگ برتر خالی داشته باشد. مهدی اسلامی دروازه بان فصل پیش تیم فوتبال پاس همدان هم گزینه آخر سهمیه های لیگ برتری مورد نظر باشگاه استقلال است.

کد مطلب 1364790

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