اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، استخر سرپوشیده شهید حاجی بابایی مریانج در هفته آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش بهره برداری می شود.

مجموعه سردار شهید علیرضا حاجی بابایی در شهر مریانج از توابع همدان در حال ساخت است و سالن ها و تالارهای در مرحله بهره برداری است.

استخر سرپوشیده این مجموعه در نوع خود یکی از بی نظیر ترین استخرها ها در استان همدان است که دارای امکانات منحصر به فردی در این زمینه است.

این مجموعه ورزشی دارای سالن های مختلف، زمین چمن و هتل است، مجهز ترین و مدرن ترین مجموعه ورزشی غرب کشور محسوب می شود.

رقابت شطرنج بازان برتر شش کشور دنیا در همدان

دهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا از دوم مرداد به میزبانی همدان برگزار می شود.

این مسابقات با حضور 300 شطرنج باز در سالن شش هزار نفره انقلاب همدان برگزار می‌شود و تا کنون شطرنج بازان شش کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

شطرنج بازان کشورهای اکراین، هند، پاکستان، گرجستان، آذربایجان و ایران در 11 دور و به روش سوئیسی با هم به رقابت می پردازند تا 10 نفر برتر 12 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کنند.

در این رقابت ها شطرنج بازان بنامی هم چون شجاعت قانع از ایران، داش ویلی از گرجستان، پوریا دینی شعرباف و احمدی نیا حضـــور دارند .

سر داوری این مسابقات به عهده عرفان هاشمی داور فیده است و محمدرضا وجدانی هم نظارت این رقابت ها را بر عهــــده دارد.

این مسابقات از دو مرداد ماه تا نهم مرداد ماه هر روز صبح و بعدازظهر در سالن ورزشی انقلاب همدان برگزار می شود.

کسب عنوان سومی تیم زورخانه ای همدان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم همدان عنوان سومی مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

مسابقات پهلوانی و زورخانه قهرمانی کشور در دو رده سنی خردسالان و نونهالان در اصفهان برگزار شد. در مسابقات زورخانه ای رده نونهالان که با حضور 15 تیم از سراسر کشور برگزار شد، تیم همدان پس از استان های اصفهان و کرمان در رده سوم قرار گرفت.

در بخش انفرادی رده خردسالان در رشته کباده محمد جواد بشیری در جایگاه دوم قرار گرفت.

در رده نونهالان در بخش کباده نیز محمدامین سوری عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

قهرمانی همدان در مسابقات قهرمانی کشور کاراته

کاراته کاران همدانی در سبک شیتوریو شوتوکای یونویون قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شدند.

مسابقات کاراته سبک شیتوریو شوتوکای یونویون قهرمانی کشور در پنج رده سنی با حضور بیش از یک هزار و 500 کاراته کا در رده های سنی نوجوانان، نونهالان، جوانان، امید و بزرگسالان به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رقابت ها کاراته کاران همدانی با کسب 12 نشان طلا، 10 نقره و 10 برنز فاتح این دوره از رقابتها شدند.

استان های البرز و فارس نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

دعوت از کشتی گیر همدانی به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان

کشتی گیر همدانی به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان دعوت شد.

اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان از 29 تیر تا 10 مردادماه در مجتمع فرهنگی ورزشی برق تهران برگزار خواهد شد.

در این اردو از استان همدان نام محمد عظیمی در وزن 69 کیلوگرم دیده می شود.

برگزاری دومین دوره کلاس مربیگری درجه 3 هندبال عملی بانوان در ملایر

دومین دوره کلاس مربیگری درجه 3 هندبال عملی بانوان در شهرستان ملایر برگزار شد.

دومین دوره کلاس مربیگری درجه 3 هندبال عملی بانوان با حضور 20 شرکت کننده به مدرسی سهیلا نوری منافی مدرس فدراسیون در سالن ورزشی جوادالائمه شهرستان ملایر برگزار شد.

در این دوره به شرکت کنندگان بعد از قبولی کارت مربیگری درجه 3 از سوی فدراسیون اهدا خواهد شد.

حضور بانوان شمشیر باز همدانی در مسابقات قهرمانی کشور

تیم شمشیربازی بانوان همدان در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شده است.

تیم 9 نفره همدان به مربیگری فاطمه عبدلی و طاهره زارعی و به سرپرستی گلاره زرنگار در این مسابقات حاضر می شوند.

این رقابت ها در رده سنی نوجوانان و جوانان در استان آذربایجان غربی و به مدت پنج روز برگزار می شود.

تیم همدان در رشته های سابر، اپه و فلوره در این مسابقات حاضر است.