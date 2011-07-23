صبای قم بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرده است

عبدالله ویسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت نقل ‌وانتقالات فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور، در تلاش برای جذب بازیکنان مورد نیاز، تیمی قوی را برای لیگ جدید تشکیل داده‌ایم.



وی ادامه داد: بعد از شناخت و جذب نفرات مورد نظر از سهمیه لیگ بر‌تر، ‌رده امید و همچنین تمدید قرارداد بازیکنان مورد نظر از فصل گذشته، با نظر کادر فنی تیم برای جذب چند بازیکن شاغل در مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان نیز اقدام کردیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: به همین منظور و با هماهنگی‌ به عمل آمده با مدیریت باشگاه صبای قم بازیکنانی به تیم فوتبال صبا پیوسته‌اند که یقین دارم در فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال به عنوان پدیده معرفی خواهند شد.



وی اضافه کرد: این بازیکنان برای ثبت قراردادهای خود در دفتر هیئت فوتبال استان قم حضور یافته‌اند و طی آن قرار داد تمام بازیکنان را دو ساله منعقد کردیم تا در فصل آینده نیز که تیم به تجربه لازم می‌رسد، بتوانیم مدعی کسب موفقیت در بالای جدول باشیم.



ویسی در ادامه به برنامه‌ باشگاه‌ برای جذب چند بازیکن بومی اشاره کرد و اظهار داشت: بر همین اساس با نظر مدیریت باشگاه صبای قم، پنج بازیکن هم از تیم‌های امید و جوانان صبا که از جوانان مستعد و بومی قم هستند، به تیم صبای قم پیوسته‌اند.



وی ابراز داشت: ۱۱ روز دیگر به نخستین بازی تیم فوتبال صبای قم با تراکتور سازی تبریز در هفته نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی مانده است و تیم از هر نظر برای انجام این مسابقات در آمادگی به سر می‌برد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: در مدت زمانی که برای آماده‌سازی تیم در نظر گرفته شده بود، در اردوهای تدارکاتی سرعین اردبیل و بروجرد، بیشتر برنامه‌های تدارکاتی تیم، ‌ پرداختن به امر بدنسازی بود و بر همین اساس بازیکنان از شرایط جسمانی خوبی برخوردارند.



وی به آخرین شرایط تیم فوتبال صبای قم پیش از آغاز مسابقات فصل جدید لیگ بر‌تر اشاره کرد و عنوان داشت: بعد از برگزاری دو اردوی تدارکاتی، چند بازی تدارکاتی نیز برای تیم در نظر گرفته شده است تا از نظر هماهنگی نیز تیم در شرایط خوبی قرار بگیرد.



ویسی اظهار داشت: در مجموع تمام شرایط برای آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم و حضور موفق این تیم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور مهیا شده است و در صدد هستیم در بازی‌های تدارکاتی به آمادگی تیمی بیشتری نیز دست پیدا کنیم.



وی عنوان داشت: هدف ما این است که تیمی قوی‌تر از فصل گذشته را در لیگ یازدهم تشکیل دهیم و به همین خاطر بسیاری از بازیکنان اصلی تیم در فصل قبل را در تیم نگه داشته‌ایم و با چندین بازیکن طراز اول نیز که به تیم آمده‌اند، تیمی منسجم در لیگ یازدهم حضور می‌یابد.