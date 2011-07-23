بازدید معاون سیما از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "چمدان"

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در این دیدار با خسرو ملکان کارگردان، جمشید مشایخی و فتحعلی اویسی بازیگران این مجموعه تلویزیونی گفتگو و بر ضرورت تولید با کیفیت و در خور مخاطبان سیما تاکید کرد.
وی مجموعه تلویزیونی "چمدان" را حاوی پیامهای دینی و اخلاقی توصیف کرد و افزود: در این مجموعه تلویزیونی به جایگاه روحانی به عنوان ملجا و پناه مردم توجه شده است و قناعت، سادهزیستی و امانتداری تشویق و توجه به مال حرام و تجملگرایی تقبیح شده است.
دارابی هدف حضور در لوکیشن مجموعههای تلویزیونی را ارزیابی آثار هنری در صحنه تصویربرداری و مشاهده روند فعالیت آن عنوان کرد و افزود: شبکههای سیما رقابتهای سالم و بسیار خوبی در حوزه مجموعههای نمایشی دارند.
معاون سیما دو برابر شدن تولیدات نمایشی را رویکرد سیما دانست و گفت: برای نخستین بار مجموعههای تلویزیونی الف ویژه برای 10 سال آینده در حال تدوین و تصویب است و شورایی متشکل از صاحب نظران و نخبگان این مهم را پیگیری می کنند. به زودی برنامههای نمایشی، سریالها و فیلمهای تلویزیونی شبکههای سیما تا نوروز سال 92 نهایی میشود.
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