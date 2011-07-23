به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز شنبه در نشست کمیسیون های مشترک ایران و افغانستان با اشاره به پیشینه تاریخی این دو کشور گفت: هم آیینی و فرهنگ مشترک یکی از عوامل مهم ارتباط عمیق ملت ایران و افغانستان است.

وی با اشاره به اینکه به شرایط حساس منطقه و افغانستان ظرفیت های مهمی را برای دو کشور بوجود آورده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در دوران فراز و فرودهای افغانستان وظیفه خود را نسبت به برادران افغان انجام داده است.

رئیس مجلس تصریح کرد: در دهه های اخیر که شرایط افغانستان وخیم شد جمهوری اسلامی برای ایجاد بنیه های اقتصادی در این کشور سرمایه گذاری هایی را انجام داد که یکی از آنها راه آهن خواف به هرات بود.

وی با اشاره به تحصیل افغانی ها در ایران گفت: بیش از 600 هزار نفر از افغانی های ساکن ایران تحت پوشش نهضت سوادآموزی قرار گرفتند علاوه بر این 5 هزار دانشجوی افغانی و 300 هزار دانش آموز افغانی در ایران در حال تحصیل هستند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه آمریکا و کشورهای غربی خواسته های ملت افغانستان را نادیده گرفته اند و به دنبال اهداف خود هستند گفت: جموری اسلامی در این فضا خواسته های اصلی مردم افغانستان را دنبال کرده و پیرامون مسائل و مشکلاتی که مواد مخدر بوجود آورده است از نظر فرارسانه ای و به صورت ریشه ای برخورد کرده است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ملت افغانستان برای پایدار کردن دموکراسی در کشورشان گام های مهمی برداشته اند اظهار داشت: رایزنی روسای مجالس ایران و افغانستان در راستای انتقال تجارب بسیار مهم است.

وی حاکمیت سلاطین وابسته را عامل عدم استفاده از ظرفیت های کشور افغانستان برای رشد و توسعه دانست و گفت: ایران نیز در عهد قاجار و پهلوی با حکومت سلاطین وابسته از پیشرفت و توسعه بازماند.

لاریجانی با اشاره به اینکه ملت افغانستان محرومیت های زیادی را در زمینه توسعه اقتصادی متحمل شده است، گفت: سلاطین گذشته و اتحادیه جماهیر شوروی آسیب های زیادی را به ملت افغانستان در زمینه توسعه اقتصادی و مبارزه با دین زدند این عوامل باعث شد فضای تنفسی لازم برای بروز و ظهور توان ملی افغانستان بوجود نیاید اما تاریخ ارزشمندی را در مبارزه با دیکتاتورها برای ملت افغانستان بوجود آورد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزات ملت افغانستان بر ضد شوروی سرمایه ای برای ملت افغانستان شد گفت: کارنامه حضور آمریکا و غرب طی 10 سال اخیر در افغانستان نشان می دهد این کشورها هیچ تلاشی را برای آبادانی و توسعه افغانستان انجام نداده اند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه ایران و افغانستان دو کشور همسایه دیرینه هستند گفت: آمریکا و غرب بالاخره افغانستان را باید ترک کنند اما ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه تاثیرگذار می توانند روی هم تاثیر بگذارند.

وی افزود: ملت افغانستان در درجه اول و کشورهای اسلامی در درجه دوم مهمترین ابزارهای تحقق منافع ملی کشور افغانستان هستند.

لاریجانی با تاکید بر همفکری و رایزنی های پارلمان ایران و افغانستان گفت: کشور افغانستان می تواند از تجربه های ایران در تقنین قوانین در راستای رونق اقتصادی و ارتقاء امنیت افغانستان استفاده کند.

وی فاز اول همکاری های ایران و افغانستان را در زمینه تقنین قوانین دانست و گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قادر است فعالیت های تحقیقاتی را برای مجلس افغانستان انجام دهد.

رئیس مجلس تصریح کرد: در زمینه همکاری های آموزشی نیز تا امروز بیش از 600 دانشجوی افغانی در ایران بورسیه شده اند و دولت افغانستان می تواند در زمینه رشته های مورد نیاز برای بورسیه با جمهوری اسلامی همکاری داشته باشد.

وی مسئله مواد مخدر را مهمترین مسئله کشور افغانستان و دانست و گفت: مسئله مواد مخدر برای کشور افغانستان از نظر حیثیتی بسیار مهم است و جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی راه حل هایی جهت جلوگیری از کاشت خشخاش در افغانستان است.

لاریجانی حضور وزیر کشور را فرصت مغتنمی برای بررسی راهکارهای مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: مسائل امنیتی در افغانستان مهم است اما پیچیدگی های خاصی دارد که یافتن راهکارهای بهبود وضعیت های امنیتی در این کشور با توجه به بازیگران پنهان و پیدای آن بسیار مشکل است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه سیاست های تاکتیکی و کوتاه مدت نمی تواند مشکلات بیکاری در افغانستان را حل کند گفت: رشد صنایع نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در افغانستان دارد.

در ادامه این نشست رفیع الله گل افغان نایب رئیس مجلس افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در روند جهاد مردم افغانستان همواره ملت افغان را یاری نموده و به مردم جنگ زده افغانستان نیز پناه داده است و نباید افغانستان را در این دوره تنها بگذارد.