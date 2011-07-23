به گزارش خبرنگار مهر، داوران این همایش که آخرین روزهای بررسی مقالات رسیده را پشت سر میگذارند در این هفته نتایج بررسی متن کامل مقالات را اعلام میکنند.
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) در ادامه برگزاری همایشهای سراسری خود، چهارمین همایش را با عنوان «مسائل مجموعهسازی در کتابخانههای ایران» در مهرماه سال 90 برگزار میکند.
«ادکا» برای چهارمین همایش محورهایی چون خط مشی مجموعهسازی در کتابخانهها، تامین مالی برای مجموعه در کتابخانههای دانشگاهی، کارنامه ارزیابی مجموعه در کتابخانهها، همکاری بین کتابخانهای در مجموعهسازی، کارنامه کنسرسیوم تامین منابع آنلاین در کتابخانهها، نیروی انسانی در مجموعهسازی در کتابخانههای دانشگاهی و تخصصی، مسائل سفارش خرید اینترنتی منابع در کتابخانهها، مجموعهسازی در کتابخانه ملی، مجموعهسازی در کتابخانههای عمومی، چالشهای اخلاق حرفهای در مجموعهسازی در کتابخانهها، نمایشگاههای کتاب و مجموعه سازی در کتابخانههای دانشگاهی را در نظر گرفته است.
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