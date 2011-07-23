توسعه فرهنگ نماز جعمه الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور گفت: باید فرهنگ شرکت در نماز جمعه بین احاد جامعه گسترش پیدا کند.

حجت الاسلام عرب پور اظهار داشت: نماز جمعه دارای ارزش والایی است و دشمنان نظام و انقلاب از اینگونه جمع ها و عبادت های اجتماعی مسلمانان در هراسند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نماز جمعه در 600 شهر، بخش و شهرستان در کشور برگزار می شود گفت: اولین نماز جمعه پنجم مرداد ماه سال 58 توسط آیت الله طالقانی و به دستور امام راحل برگزار شد.

حجت الاسلام عرب پور با بیان اینکه احاد جامعه باید مراقب آسیب های دوران غیبت امام زمان باشند اظهار داشت: ادعای مهدویت و همچنین دیدار با امام زمان توسط برخی افراد یکی از این آسیب هاست.

وی با اشاره به اینکه همواره باید موارد مورد نیاز در بحث مهدویت را از منابع اصلی دریافت کنیم افزود: از دیگر موارد آسیب های دوران غیبت این است که افرادی به اشتباه تصور می کنند که در این دوران نیاز به مرجع تقلید و ولی فقیه نیست.

وی هشدار داد که اینگونه رفتارها باعث ایجاد شک در زمینه اصل ظهور در برخی افراد می شود و گفت: همگی به خصوص جوانان باید مراقب آسیب های این دوران باشیم.

حجت الاسلام عرب پور اظهار داشت: دهه آخرماه شعبان دهه بهداشت مساجد است که با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری مردم و مسئولین مساجد برای ماه رمضان غبار روبی و آماده می شوند.

