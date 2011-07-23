تعطیلی 800 پایگاه اطلاعاتی در آمریکا تا سال 2014

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت فدرال آمریکا یکی از بزرگترین خریداران فناوری اطلاعات در دنیا است به طوریکه هزینه خرید سالانه این کشور در بخش IT به 80 میلیارد دلار می رسد.

اکنون اوباما به منظور کاهش بودجه و بهبود سرویسهای عرضه شده به شهروندان، طرح تعطیلی 800 پایگاه داده ها را در این کشور ارائه کرده است.

در این راستا، تا پایان سال جاری 195 پایگاه داده های رایانه ای بسته خواهند شد که این رقم تا پایان سال 2012 به 373 و تا سال 2014 به 800 پایگاه خواهد رسید.

کاهش تعداد مراکز ذخیره داده ها می تواند سالانه 3 میلیارد دلار صرفه جویی به همراه داشته باشد، اما مسائل اقتصادی تنها نتایج مثبت این طرح نیست، بلکه از دیدگاه اثرات زیست محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است به طوریکه مصرف انرژی یک پایگاه داده برابر با مصرف انرژی 200 خانواده است.

ظرفیت و بزرگی پایگاههایی که تعطیل خواهند شد متغیر است. بزرگترین آنها که در آلاباما است و توسط وزارت امنیت ملی استفاده می شود فضایی در حدود 18هزار متر مربع (برابر با 3 زمین فوتبال) را اشغال کرده است، اما بیشتر این مراکز در مساحت کمتر از 100 متر مربع ساخته شده اند.

تعداد پایگاههای داده ها در آمریکا از 432 در سال 1998 به 2 هزار مرکز در سال 2010 رسیده است.

دولت فدرال اعلام کرد: "سیستمها و کاربردهای متعدد این پایگاهها همانند قارچ رشد می کنند و اکنون زمانی فرا رسیده است که از ابرهای محاسباتی استفاده کنیم."

برپایه این اطلاعیه، سرویسهای این ابرهای محاسباتی را آژانسها و شرکتهای خارجی می توانند ارائه کنند. هم اکنون فرایند مدرنیزه کردن ذخیره اطلاعات بدنه دولت در این ابرها آغاز شده است.

برای مثال، گوگل یک سرویس ایمیل "ابر- پایه" را به سازمان خدمات عمومی ارائه می کند و وزارت کشاورزی آمریکا نیز از سرویس ابرهای مایکروسافت استفاده می کند. با بهره گیری از این سرویس، وزارت کشاورزی می تواند سالانه 42 میلیون دلاری صرفه جویی کند.

براساس گزارش وب نیوز، هرچند تعطیلی این پایگاهها می تواند به صرفه جویی در بودجه کمک کند اما ارزیابیهای تحلیلگران نشان می دهد که این اقدام منجر به حذف دهها هزار پست شغلی خواهد شد.