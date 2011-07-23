توان مالی سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در ستاد سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توان مالی سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری بررسی تا از بروز مشکلات احتمالی در راستای اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در این استان جلوگیری شود.

علی اصغر عنابستانی افزود: برای تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری یک نسخه از تمامی استعلامهای دستگاه های اجرایی به منظور صدور پروانه برای متقاضی به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری ارسال تا روند پاسخگویی به متقاضیان در زمان کوتاه تری محقق شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری انتقال مبانی تفکری و اندیشه ای حاکم بر ستاد سرمایه گذاری به زیرمجموعه دستگاه های اجرایی در چهارمحال و بختیاری را ضروری برشمرد و افزود: بسیاری از مشکلات هم اکنون در مسیر توسعه سرمایه گذاری استان مربوط به هماهنگ نبودن زیرمجموعه های دستگاه های اجرایی است.