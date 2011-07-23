  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

عنابستانی:

توان مالی سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بررسی شود

توان مالی سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بررسی شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توان مالی سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری در این استان بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در ستاد سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توان مالی سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری بررسی تا از بروز مشکلات احتمالی در راستای اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در این استان جلوگیری شود.

علی اصغر عنابستانی افزود: برای تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری یک نسخه از تمامی استعلامهای دستگاه های اجرایی به منظور صدور پروانه برای متقاضی به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری ارسال تا روند پاسخگویی به متقاضیان در زمان کوتاه تری محقق شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری انتقال مبانی تفکری و اندیشه ای حاکم بر ستاد سرمایه گذاری به زیرمجموعه دستگاه های اجرایی در چهارمحال و بختیاری را ضروری برشمرد و افزود: بسیاری از مشکلات هم اکنون در مسیر توسعه سرمایه گذاری استان مربوط به هماهنگ نبودن زیرمجموعه های دستگاه های اجرایی است.

کد مطلب 1364909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها