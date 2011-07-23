اجرای سیاست تقویت بازار سرمایه و تضعیف بازارهای رقیب در دستور کار

به گزارش خبرگزاری علی صالح آبادی گفت: سیاست دولت در حوزه مسکن، کنترل این بخش است، به طوریکه دستور 7 میلیارد دلاری دولت برای تامین منابع مالی ساخت مسکن مهر صادر شده است که این امر چشم انداز سرمایه گذاری سفته بازانه در بخش مسکن را با تردید روبرو کرده است.



سخنگوی سازمان بورس افزود: بازار ارز جذابیتهای خود را از دست داده و قیمتها به ثبات رسیده است، طلا نیز بازار پر ریسک و پر نوسانی است که نیازمند تحلیل های فراوان برای سرمایه گذاری در این بخش است، ضمن اینکه علاقمندان در این بازار می توانند از طریق معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران، وارد بازار سرمایه شوند.



وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی باعث شده است تا بازار سرمایه مکان مناسبی برای حضور سرمایه گذاران باشد، زیرا این بازار از نظر اصولی و تکنیکی جذابیت سرمایه گذاری دارد.



رئیس سازمان بورس گفت: قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در بازارهای جهانی افزایش یافته است، قیمت سیمان اصلاح شده و گزارشهای سه ماهه شرکتهای بورسی نمایانگر این مطلب است که پیش بینی سودآوری آنها در سال 90 افزایش خواهد یافت.



وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت امسال تمرکز ویژه ای به صنعت، تولید و سرمایه گذاری دارد به گونه ای که قرار است از صندوق توسعه ملی وامهای خوبی با نرخهای مناسب به بخش صنعت و معدن اعطا شود که این امر می تواند سودآوری شرکت های بورسی را افزایش دهد.

سخنگوی سازمان بورس درباره اثرات نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بر بازارسرمایه اظهارداشت: این بازار در سال های اخیر گردنه های دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشته است.



وی ادامه داد: بازار سرمایه به خوبی از فتنه سال 88، تحریم های بین المللی و طرح تحول اقتصادی عبور کرد که نگاهی به عملکرد بازار نشان می دهد، بورس تهران روند مثبت و مطلوبی در بلندمدت داشته است.

صالح آبادی گفت: با توجه به اینکه سیاستهای کلان نظام حمایت از بازار سرمایه، خصوصی سازی، اجرای اصل 44، واگذاری ها و توانمندسازی بخش خصوصی است، لذا آینده درخشانی در انتظار این بازار است تا بتوان هر چه سریعتر به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور دست یافت.



وی اضافه کرد: معتقدم انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند اثر مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد، زیرا سیاستهای کلی نظام، تقویت و توسعه بخش خصوصی است که این امر می تواند تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد بازار سرمایه داشته باشد.

رئیس سازمان بورس گفت: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور در کانون توجه نظام قرار دارد.



وی ادامه داد: توصیه مقام معظم رهبری به سرمایه گذاری در بورس در سال گذشته نشان از حمایت معظم له به این بازار می دهد که این امر شرایط را برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم کرده است.

صالح آبادی افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر در راستای حمایت از بازار سرمایه قوانین خوبی را به تصویب رساند و قوه قضاییه نیز شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به جرائم بورسی اختصاص داد تا جایگاه این بازار در اقتصاد ملی افزایش یابد.



سخنگوی سازمان بورس گفت: این سازمان برنامه حمایت از بازار را با کمک شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دستور کار خود قرار داده است که اثرات آن به خصوص درحجم معاملات در روزهای آینده نمایان می شود.



وی با بیان اینکه چند شرکت جدید در صف ورود به بورس قرار دارند، افزود: بانکهای پاسارگاد و انصار به زودی وارد بازار سرمایه خواهند شد و سازمان بورس هم اکنون در حال رایزنی با سازمان خصوصی سازی است تا پالایشگاه ها نیز هر چه سریعتر در بورس اوارق بهادار تهران عرضه شوند.