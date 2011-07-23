به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های موضوعی «نیمه پنهان انقلاب» که هر ماه به نقد و بررسی یکی از ابعاد و دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پردازد، این ماه با حضور محمود کاشانی محقق و استاد دانشگاه، به باز خوانی قیام 30 تیر اختصاص دارد.

اصطلاح 30 تیر در فرهنگ سیاسی ایران به وقایعی اشاره دارد که در تیر ماه سال 1331 در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سراسر ایران رخ داد. 29 تیر آیت‌الله کاشانی در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد که «‌اگر قوام نرود اعلام جهاد کرده و خودم کفن پوشیده با ملت در پیکار شرکت می کنم.» پس از این موضعگیری قاطع، مردم به خیابان‌ها ریختند و قیام 30 تیر شکل گرفت.

سیدمحمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی به تدوین اسناد و جریانات دوران ملی شدن صنعت نفت اشتغال داشته و در سال 1358، نخستین کتاب خود را در این زمینه تحت عنوان «قیام ملت مسلمان ایران در سی ام تیر1331»، منتشر کرد. این اثر، نخستین تألیفی بود که در زمینه این موضوع انجام شد. کاشانی هم اکنون به تدریس حقوق و وکالت اشتغال دارد.

پنجمین نشست نیمه پنهان انقلاب، یکشنبه 2 مرداد از ساعت 17 تا 19 در کتابخانه تخصصی انقلاب واققدر فرهنگسرای انقلاب اسلامی، برگزار می‌شود.علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه به فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.