تفاوت اصولگرایی نوین با راست سنتی/ ضعف جبهه اصولگرایی در گفتمان سازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخش های مختلف این خبرگزاری در نشستی با خبرنگاران در خصوص تفاوت های جبهه اصولگرایی با جبهه اصلاح طلبی افزود: نمی توان آرمان مشترکی را در جریان اصلاحات یافت اما در جبهه اصولگرایی پایبندی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی دیده می شود و تمامی اصولگرایان به این آرمانها پایبندند.

وی در ادامه افزود: همچنین در جبهه اصلاح طلبان نمی توان شخصی را به عنوان لیدر یا همان رهبر پیدا کرد البته اصلاح طلبان در گذشته مطرح می کردند که جریان اصلاحات بی سر است.

صفارهرندی گفت: در گذشته موسوی خوئینی ها، بهزاد نبوی و سعید حجاریان اضلاعی را تشکیل دادند که در آن موضوع رهبری جریان اصلاحات را دنبال و پیگیری کنند اما صلاحیت این افراد از سوی دیگران رد شد و این موضوع نیز نتوانست محقق شود.

وی همچنین به ساختار جبهه اصولگرایان اشاره کرد و افزود: معتقدم جبهه اصولگرایی فاقد راس تشکیلاتی است اما اصولگرایان در دوره های مختلف از جمله انتخابات اضلاعی را برای تحقق وحدت مطرح و پیگیری می کند که نمونه بارز آن انتخابات مجلس هشتم بود که از جریان اصولگرا 3 ضلع ساختار وحدت اصولگرایان را دنبال کرده اند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: اما معتقدم یک پای جبهه اصولگرایی از جهت گفتمان سازی و ادبیات سازی می لنگد.

این فعال سیاسی اضافه کرد: تفاوت اصولگرایی نوین با راست سنتی در غلبه نگاه اجتماعی در اصولگرایی نوین نسبت به نگاه سیاسی افراطی در راست سنتی است.

مشروح گفتگوی صفار هرندی با خبرنگاران مهر متعاقبا منتشر می شود.