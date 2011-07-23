زنان سرپرست خانوار استان کرمانشاه به طور رایگان بیمه می شوند

حمید رضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار بیمه شدگان استان اظهار داشت: 187 هزار نفر بیمه شده اصلی، 24 هزار نفر مستمری بگیرو بیش از 750 هزار نفر نیز از خدمات سازمان تامین اجتماعی استان و حمایت های آن بهره مند می شوند.



وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه طی هفت سال اخیر حدود دو برابر جمعیت افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را بیمه کرده که این میزان فراتر از میانگین شاخص های کشوری است.



راه اندازی خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی در نیمه دوم امسال



مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به توسعه و ارتقا در کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش خود از راه اندازی خدمات الکترونیکی این سازمان در نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: هدف این سازمان ارائه بیشترین خدمات با کمترین میزان حضور مردم در امورات تامین اجتماعی است لذا این مهم از نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد.



پاکدامن نرخ حق بیمه کار فرمایان صنفی کم درآمد، زنبورداران و صیادان را 27 درصد عنوان کرد و گفت: از این میزان 17 درصد سهم متقاضی و 10 درصد نیز سهم دولت است که از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شود.



وی با اشاره به بیمه زنان سرپرست خانوار استان کرمانشاه نیز گفت: حدود هفت هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و حدود 800 نفر نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی با تامین حق بیمه این قشر از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان مرداد ماه امسال از بیمه کامل برخوردار خواهند شد.



پاکدامن ادامه داد: حق بیمه مددجویان کمیته امداد نیز 18 درصد است که توسط دولت در راستای توانمندسازی مددجویان با هدف خروج تدریجی از گروه های حمایتی، پرداخت می شود.



وی تامین قسمت عمده حق بیمه سرپرستان، مربیان مهد کودک و دیگر افرادی که در مراکز توانبخشی مشغول به فعالیت هستند را از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد.



4200 کارگر ساختمانی در کرمانشاه برای بهره مندی از خدمات بیمه ای ثبت نام کرده اند



مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با با بیان اینکه 13.5درصد از حق بیمه رانندگان درون و برون شهری از 27 درصد سهم دولت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود، افزود: تا کنون در استان کرمانشاه بیش از چهار هزارو 200 کارگر ساختمانی برای بهره مندی از خدمات بیمه ای ثبت نام کرده اند که سهم استان در این امرهشت هزار و 200 نفر است، همچنین کسانی که از کارت های مهارت های فنی و حرفه ای حتی مشاغل سخت بهره مند هستند و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.



پاکدامن در ادامه گفت: بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسه دار نیز اجرایی شده و در حال بیمه پردازی هستند، همچنین بیمه باربران وهنرمندان و نویسندگان نیز در حال اجرایی است.



وی در مورد تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در سال 89، اظهار داشت: 29 هزار و 995 فقره چک بابت خسارات بیمه شدگان در اثر بیماری، کمک هزینه بارداری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه نقص عضو و لوازم پزشکی با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون تومان در سال گذشته و در سه ماه اول امسال بیش از 830 میلیون تومان پرداخت شده است.



مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تعهدات بلندمدت این سازمان در سال 89 را به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان را 129 میلیارد تومان عنوان کرد.



پاکدامن در خصوص علت پرداخت مابه تفاوت حق بیمه توسط هنرمندان درابتدای سال، گفت: پرداخت مابه تفاوت حق بیمه مختص مشاغل آزاد (هنرمندان و نویسندگان) است که متاسفانه وزارت بهداشت به علت تبعیت از سرانه درمان کشور و تغییرات آن در پایان هرسال این هزینه را تعیین می کند و ما متولی این امر نیستیم.