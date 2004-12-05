20 پرونده جديد بيماران هموفيلي بهمن ماه بررسي مي شود

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: تا به حال بالغ بر 70 پرونده جديد در دادگاه حقوقي مجتمع شهيد بهشتي به ثبت رسيده و به شعبه مربوطه ارجاع گرديده است.

وي تصريح كرد: طبق آخرين اخبار باقي مانده پرونده هاي بيماران هموفيلي كه از سال 76 به جريان افتاده ، از شعبه 1060 به شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران خاطر نشان كرد: اين اميدواري وجود دارد كه با توحه به ارجاع جديد امكان مراجعه باقي مانده پرنده هاي متشكله كه هنوز رايي براي آن ها صادر نشده ، جهت كارشناسي هاي لازم به سازمان پزشكي قانوني ارجاع گردد.

احمد قويدل يادآور شد: با توجه به اعتراض خواندگان پرونده به راي حقوقي صادره و تبادل لوايح وكلا پرونده آماده ارسال به دادگاه تجديد نظر است.

وي افزود: با توجه به اظهارات مسئولين سازمان انتقال خون و ادعاي عجيب و باور نكردني تفاوت "ژنو تايپ" ويروس هپاتيت C آلوده شدگان هموفيلي و تلاسمي و استناد به داخلي بودن فراورده هاي خوني بيماران تلاسمي يكي ازمحورهاي تلاش جديد انتقال خون براي نقص راي دادگاه است.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران گفت: ضمن آن كه معتقديم با توجه به اين كه ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر نه با هدف رسيدگي ماهوي بلكه رسيدگي شكلي است اما اين آمادگي را داريم كه در رابطه با اين نظريه پردازي جديد پاسخگو باشيم.

وي تصريح كرد: ما با اطمينان و با مدارك مستند مدعي هستيم بيماران هموفيلي از طريق فراورده هاي داخلي آلوده شده و ژنو تايپ ويروس هپاتيت C بيماران هموفيلي نه تنها با بيماران تالاسمي يكي است بلكه اساسا با وجه قالب آلوده شدگان به هپاتيت C در كل كشور همخواني دارد.