به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در پیام خود به یوناس گاره استوره وزیر امور خارجه نروژهمچنین با خانواده قربانیان این حادثه و دولت و ملت نروژ ابراز همدردی کرد.
در پیامی به وزیر خارجه نروژ/
صالحی حملات تروریستی در نروژ را محکوم کرد/ ابراز همدردی با خانواده قربانیان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به همتای نروژی خود انفجار روز گذشته و اقدامات تروریستی در این کشور را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در پیام خود به یوناس گاره استوره وزیر امور خارجه نروژهمچنین با خانواده قربانیان این حادثه و دولت و ملت نروژ ابراز همدردی کرد.
کد مطلب 1364962
نظر شما