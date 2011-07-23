صالحی حملات تروریستی در نروژ را محکوم کرد/ ابراز همدردی با خانواده قربانیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در پیام خود به یوناس گاره استوره وزیر امور خارجه نروژهمچنین با خانواده قربانیان این حادثه و دولت و ملت نروژ ابراز همدردی کرد.

