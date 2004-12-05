چالش هاي موجود در زمينه سرمايه گذاري خارجي را مي توان در محيط علمي دانشگاه ها تجزيه و تحليل كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر علي منتظري در اين مراسم جذب سرمايه هاي خارجي را از مباحث مهم خواند و افزود: اين بحث در كشور دچار چالش است و جهاد دانشگاهي مي خواهد بستري فراهم كند تا نخبگان و دانشگاهيان راهكاري را براي اين موضوع پيدا كنند هر چند به يك همايش و يك جلسه نمي توان اكتفا كرد.

دكتر منتظري تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري خارجي با ابعاد مختلفي مواجه است و در اين همايش ملي جهاد دانشگاهي شريف و پژوهشكده توسعه تكنولوژي قصد دارند اين ابعاد را مورد بررسي قرار دهند. بررسي ابعاد حقوقي و اقتصادي جذب سرمايه گذاري خارجي، جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه نفت و انرژي، جذب سرمايه گذاري خارجي در حمل و نقل، نقش مناطق آزاد در جذب و هدايت سرمايه گذاري خارجي و ... محورهايي است كه در اين همايش پيرامون آن بررسي خواهد شد.

وي يادآور شد: اميدواريم با توجه به فضاي علمي اين نشست به دور از حب و بغض و پيش داوري هاي افراد به يك جمع بندي مناسب برسيم. در طول همايش هم ديدگاه هاي مختلف مطرح خواهد شد. زيرا برخي مخالف و برخي ديگر موافق با چنين سرمايه گذاري هستند.

دكتر منتظري در پايان به تعداد مقالات اين همايش اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: در اين همايش 40 مقاله ارائه خواهد شد كه مجموعه مقالات مي تواند بسيار ارزنده و قابل توجه باشد.