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۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

معاون سازمان حج و زيارت در گفت و گو با "مهر": با اعلام سازمان هواپيمايي كشوري

خبر انتقال پرواز حجاج به فرودگاه امام را به مردم اعلام مي كنيم

خبر انتقال پرواز حجاج به فرودگاه امام را به مردم اعلام مي كنيم

معاون سازمان حج و زيارت گفت:درصورت اعلام مسوولان سازمان هواپيمايي كشوري به ما براي انجام پرواز حجاج به بيت الله الحرام از 6 دي ماه از فرودگاه امام خميني ( ره ) ، اين خبر را از طريق رسانه هاي عمومي به مردم و زائران اعلام خواهيم كرد.

سيد ابوالحسن رضوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: با توجه به اينكه هنوز بازگشايي دوباره فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و انتقال عمليات پرواز حجاج به آنجا قطعي نشده است، فعلا برنامه سازمان حج و زيارت براي انتقال زائران به بيت ال... الحرام همان فرودگاه مهرآباد است.
به گزارش "مهر"، هم اكنون فرودگاه مهرآباد به سازمان حج و زيارت پيشنهاد كرده است كه همراهان زائران به مصلي تهران بيايند و از آنجا حجاج به صورت مستقل به فرودگاه مهرآباد منتقل شوند تا با اين كار برخي مشكلات ترافيكي اطراف فرودگاه مهر آباد نيز حل شود.
رضوي در اين باره گفت : اين پيشنهاد فعلا اجرايي نيست ، زيرا درصورت اين كار با توجه به باز بودن درفرودگاه مهرآباد و امكان حضورمراجعان تا ترمينال حج ، چه تضميني وجود دارد كه افراد به آنجا نروند.
وي با تاكيد بر اينكه براي اجراي طرح پيشنهادي فوق به يك هماهنگي كافي بين سازمان حج و زيارت ، شهرداري و مديريت فرودگاه مهرآباد نياز است، خاطرنشان كرد: هم اكنون در اين خصوص جلساتي تشكيل شده ولي به نتيجه نهايي نرسيده است.
معاون سازمان حج و زيارت از موفقيت اجراي طرح مذكور در استان هايي نظير اصفهان، خراسان و برخي استان هاي ديگر خبرداد وگفت : در حال حاضر 8 استان كشورپروازهاي حجاج خود را از فرودگاه مهرآباد انجام مي دهند.
کد مطلب 136506

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