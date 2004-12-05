خبر انتقال پرواز حجاج به فرودگاه امام را به مردم اعلام مي كنيم

سيد ابوالحسن رضوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: با توجه به اينكه هنوز بازگشايي دوباره فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و انتقال عمليات پرواز حجاج به آنجا قطعي نشده است، فعلا برنامه سازمان حج و زيارت براي انتقال زائران به بيت ال... الحرام همان فرودگاه مهرآباد است.

به گزارش "مهر"، هم اكنون فرودگاه مهرآباد به سازمان حج و زيارت پيشنهاد كرده است كه همراهان زائران به مصلي تهران بيايند و از آنجا حجاج به صورت مستقل به فرودگاه مهرآباد منتقل شوند تا با اين كار برخي مشكلات ترافيكي اطراف فرودگاه مهر آباد نيز حل شود.

رضوي در اين باره گفت : اين پيشنهاد فعلا اجرايي نيست ، زيرا درصورت اين كار با توجه به باز بودن درفرودگاه مهرآباد و امكان حضورمراجعان تا ترمينال حج ، چه تضميني وجود دارد كه افراد به آنجا نروند.

وي با تاكيد بر اينكه براي اجراي طرح پيشنهادي فوق به يك هماهنگي كافي بين سازمان حج و زيارت ، شهرداري و مديريت فرودگاه مهرآباد نياز است، خاطرنشان كرد: هم اكنون در اين خصوص جلساتي تشكيل شده ولي به نتيجه نهايي نرسيده است.

معاون سازمان حج و زيارت از موفقيت اجراي طرح مذكور در استان هايي نظير اصفهان، خراسان و برخي استان هاي ديگر خبرداد وگفت : در حال حاضر 8 استان كشورپروازهاي حجاج خود را از فرودگاه مهرآباد انجام مي دهند.



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