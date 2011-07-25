استانداری البرز با افزایش حمایت از وقف به اوقاف کمک کند

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ازاستانداری تقاضا داریم بیش از پیش به حمایت از وقف و موقوفات بپردازد و در این راستا همکاری ها با اوقاف افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین از استانداری می خواهیم که در جهت احیای حقوق موقوفات به اداره کل اوقاف یاری رسانند و تلاشها و تعاملها در این خصوص ادامه داشته بادش.

این مسئول گفت: تعداد 100 امامزاده واجب التعظیم دراستان البرز وجود دارد که این امامزاده ها با درآمدهای مردمی ونذورات اداره می شوند.

بنی احمدی اظهار امیدواری کرد که با تشکیل ستاد احیای موقوفات به ریاست استاندار، روند رسیدگی به مشکلات حوزه های اوقافی و بقاع متبرکه سرعت بیشتری داشته باشد.

وی یادآور شد: کاهش مشکلات در بخش بقاع و اوقاف نیازمند تعامل و همکاری همه بخشها و دستگاه های ذیربط است و این تعامل و همکاری باید تداوم داشته باشد.



