ارکستر رودکی آثار موسیقی کلاسیک را اجرا می کند

محمدحقگو ضمن بیان این مطلب در باره اجرای آثار موسیقی کلاسیک توسط این ارکستر به خبرنگار مهر، گفت : آنچه در اساسنامه به عنوان اجرای آثار آهنگسازان ایرانی در دستور کار نوازندگان قرار گرفته است تنها مختص به اجرای آثار صرف آهنگسازان ایرانی نیست بلکه منظور اجرای آثاری است که لحنی شبیه به موسیقی ایرانی داشته باشد از همین رو ممکن است آثاری اجرا شود که آهنگساز آنها ایرانی نباشند.

وی در ادامه افزود : انتخاب رپرتوار غیر ایرانی دو جنبه دارد به این معنا که آثار غیر ایرانی ممکن است تنها برای تمرین انتخاب شود اما چون قدرت و توان نوازنده های ارکستر بر روی صحنه سنجیده می شود در برخی موارد ناگزیر هستیم که آثار آهنگسازان غیر ایرانی را اجرا کنیم ؛ از سوی دیگر ایجاد تنوع در رپرتوار ارکستر نیز باید در نظر گرفته شود اما با این اوصاف آثاری انتخاب می شود که رنگ مایه موسیقی ایرانی را داشته باشد؛ اما به هر دلیلی که این تصمیم گرفته شود علت و چرایی انتخاب قطعات اعلام خواهد شد.

مدیر ارکستر رودکی در ادامه صحبت های خود به وضعیت این ارکستر نوپا اشاره کرد و گفت : پس از نخستین اجرای این ارکستر باید جمع بندی و نتیجه گیری از نخستین اجرای صحنه ای را می کردیم تا نقاط ضعف و قوت ارکستر را به وضوح می دیدم از سوی دیگر انجام امور اداری ارکستر در مرحله انجام بود که باید به سرانجام می رسید از همین رو ارکستر درحالت تعطیلی به سر می برد اما به تازگی تمرینات گروه از سر گرفته شده است و رپرتوار سنگینی را برای تمرین و به منظور آماده نگه داشتن ارکستر درنظر گرفته ایم.

حقگو در ادامه با اشاره به تغییراتی که در ارکستر رودکی ایجاد شده است گفت : تشکیل یک ارکستر کار کوچکی نیست و عوامل بسیاری باید دست به دست هم دهند تا ارکستر را تشکیل و حفظ کنند و دراین راستا بودجه و سیاست گذاری های ارکستر مانند انتخاب نوازندگان خوب، دعوت از رهبران کارکشته و همچنین دعوت از نوازندگان خوب دیگر کشورها از جمله فعالیت هایی است که باید برای نهادینه کرن یک ارکستر صورت گیرد ؛ از همین رو درحال حاضر به پایداری ارکستر رودکی می اندیشیم و هر نوع تغییری که ایجاد شود در راستای پایداری ارکستر رودکی است.

وی در پایان به کم و کیف حضور نوازندگان در این ارکستر اشاره کرد و افزود : ارکستر رودکی یکی از ارکسترهایی است در ورود و خروج آن باز است و هر نوازنده ای که احساس کند می تواند از پس نوزاندگی در این ارکستربرآید می تواند پس از طی مراحل آزمون در ارکستر حضور پیدا کند اما آنچه بیش از هرعنوانی توجه مرا به خود جلب کرده است درخواست نوازنده های شهرستانی برای حضور در ارکستر رودکی است.