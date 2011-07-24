هنر نمدمالی به دلیل بی توجهی مسئولان دچار رکود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد یحیی شاه نظری 60 سالی است که در کارگاه خود در محله لپاسر رامسر و تابستانها در ییلاق جواهرده نمد مالی می کند. همه رامسری ها و کسانی که از نمد برای مفروش کردن خانه هایشان استفاده می کنند استاد یحیی را می شناسند. او 74 سال دارد و در کتاب فنی و حرفه ای هنر دوره سوم راهنمایی نیز عکسی از او منتشر شده که درحال نمدمالی است و هر کسی بخواهد او را بیشتربشناسد حتما کتاب را نشانش می دهد!

او می گوید که تا پنج نسل قبل از من همه نمد مال بودند اما از پسرانم تنها یک نفرشان در کنارم کار می کند.

شاه نظری هنر نمدمالی در جواهرده رامسر را منحصر به فرد می خواند و ادامه می دهد: با نمد کلاه، کوله، کلمد، دوش نمد و فرش نمدی تولید می شود چون نفوذ نکردن آب، ضد رطوبت و غیراشتعال بودن از مهمترین خصوصیات محصولات نمدمالی است.

"نمد" از خاصیت طبیعی پشم و در هم پیچیدن الیاف آن در اثر رطوبت و فشار تولید می‌شود. استاد یحیی می گوید که تولید نمد به قدرت بدنی نیاز دارد به همین دلیل است که بیشتر مردان نمد مال هستند تا زنها.

این نمد مال درباره بیمه هنرمندان صنایع دستی تصریح می کند: مدتها به اداره بیمه، سازمان میراث فرهنگی و ریاست جمهوری مراجعه کردم اما همه گفتند که چون سن شما بالاست بیمه شامل حال شما نمی شود تا اینکه در کاروانسرای خانات به رئیس سازمان میراث فرهنگی گفتم که بیمه نیستم از آن زمان تا به حال هشت ماه است که ماهی 120 هزار تومان به جای حق بیمه به من می دهند.

او 18 شاگرد داشت که اکنون همه آنها توانسته اند کارگاه نمدمالی راه بیاندازند.

شاه‌نظری، با بیان اینکه همکاری مسسولان مربوطه برای توسعه این هنر دستی بومی ضعیف است، ادامه می دهد: بیش از ‪۴۲‬ استادکار طی سالهای گذشته در این زمینه در جواهرده فعالیت داشتند که اکنون به کمتراز پنج نفر رسیده است. اکنون پشم مورد نیاز این هنر صنعت را از مناطق جواهرده و کلاردشت تهیه می‌کنیم.

این نمدمال به ارزان بودن قیمت نمد اشاره و اضافه می کند: قیمت یک قطعه نمد حدود دو متری در بازار داخلی ‪ ۳۰‬هزار تومان است که متناسب با هزینه های تولید نیست. همچنین برای تولید نمد حداقل 12 ساعت زمان چند کیلو پشم و دو کارگر نیاز است.

شاه نظری می گوید: نمدمالهای زیادی در کشور فعالیت می کنند. من به شهرهای مختلفی که نمد مالی می کنند سفر کرده ام اما متوجه شدم که ما در جواهرده هر روز کار می کنیم و راه اصلی پول درآوردن مان نمد مالی است اما نمدمالان دیگر در کنار کارهای اصلی شان گاهی نمدمالی هم می کنند.