"خوان هشتم" در یک روز برگزار می شود

وحید طارمی سرپرست گروه موسیقی "خوان هشتم" با اعلام این خبر به چرایی حذف یک روز از اجرای این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : نزدیک به روزهای اجرا متوجه شدم که ساعت کنسرت در فرهنگسرای نیاوران شش عصر است واضح است که برگزاری کنسرت در دو روز در مردادماه در این ساعت به دلیل گرمای بیش از اندازه باعث اذیت مخاطبان می شود و در نهایت ترجیح می دهند که در این گرما ‌به دیدن کنرست نیایند ؛ از این رو تصمیم بر این شد که این کنسرت تنها در روز برگزار شود.

وی در ادامه افزود : این کنسرت تلفیقی از نمایش و موسیقی است با این تفاوت که در اغلب آثاری از این دست همیشه موسیقی در خدمت نمایش بوده اما در این اجرا نمایش در خدمت هنر موسیقی خواهد بود؛ در این اجرا داستان مرگ رستم به دست نا برادری خود که همان خوان هشتم است روایت می شود .

این نوازنده تار در پایان افزود : روایت این کنسرت برگرفته از شعر اخوان ثالث است و خداداد بحیرانی پیرمرد 70 ساله ای که چهره و صدای او شباهت بسیاری به اخوان ثالث دارد داستان را تعریف می کند و حسین تفنگدار روایت را بازی می کند.

طارمی در پایان افزود : همزمان با روز اجرا آلبوم این اثر با عنوان خوان هشتم نیز رونمایی می شود خواننده این اثر رامین بحیرایی است.

لازم به ذکر است سعید رحیمی نوازنده سنتور، محسن کبیرنژاد سه ‌تار، پیام بحیرایی عود، سارا رضازاده تار و همخوان، فریال منفرد همخوان، بهرنگ پورحسینی هارپ، علی‌رضا دریایی کمانچه، سوفیا نکونام کمانچه‌آلتو،علی نجفی نی و همخوان، مهدی ابراهیمی ضرب زورخانه و همخوان، ابوالفضل حیاتی تنبک و همخوان و محمد عنایتی دف و همخوان از جمله اعضای گروه موسیقی خان هشتم هستند که در این اجرا وحید طارمی نوازنده تار را همراهی می‌ کنند.