هوشمندی سیاسی نیاز امروز ناجا در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی بعد از ظهر شنبه در جمع فرماندهان و کارکنان انتظامی استان گلستان اظهار داشت: نداشتن بصیرت در جامعه موجب خواهد شد جامعه از ارزشهای معنوی خود فاصله گرفته و دشمنان نیز با خیالی آسوده مقاصد و اهداف خود را در جامعه پیاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی اولین خاکریز ارتباطی با بدنه جامعه است خاطرنشان کرد: بصیرت افزایی بایستی در بین کارکنان نیروی انتظامی ارتقاء یافته و اولین نکته این بصیرت اخلاص و آمادگی فکری و روحی برای رسیدن به هدف است.

بهرامی با اشاره به اینکه عقل و دین دو عامل مهم در کنترل نفسانیات انسان هستند تصریح کرد: در مسائل اخلاقی نیز حیاء کلید همه خوبیها معرفی شده و انسانی که در برابر خداوند متعال با حیاء باشد قطعاً مرتکب گناهی نخواهد شد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی اصل ولایت فقیه را یک اصل عقلانی و از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: ولایت فقیه پایه و اساس و ستون انقلاب است و همه ما باید رهنمودهای ولی فقیه را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم.



وی با اشاره به اینکه راه ولایت بهترین شاخصی است که می تواند این انقلاب را به سرمنزل مقصود برساند تصریح کرد: لازمه انتظار برای تقرب امام زمان توسل و اطاعت محض از فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه است.



حجت الاسلام بهرامی در ادامه بیان داشت: پیشرفت های علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور در سایه وجود امنیت مطلوب محقق خواهد شد.



وی گفت: بنابر این نیروی انتظامی با توجه به نوع مأموریت ها و تنوع مأموریت ها نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارد و سازمانی بی بدیل در ارائه خدمات مستقیم به مردم است.