دومين نشست ادبيات داستاني ملل آسيايي برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر " از كميته اطلاع رساني سازمان فرهنگي هنري شهرداري اين برنامه با هدف آشنايي دانشجويان رشته ادبيات عرب با آسيب شناسي ترجمه شكل گرفته است .

اين نشست در اولين جلسه خود به ادبيات داستاني افغانستان اختصاص يافت كه كتاب "خاكستر و خاك " نوشته عتيق رحيمي مورد بررسي قرار گرفت .

اين برنامه ساعت 17 روز سه شنبه هفتم مرداد ماه در خانه داستان ايران برگزار مي شود .

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