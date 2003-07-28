دومين نشست ادبيات داستاني ملل آسيايي برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر " از كميته اطلاع رساني سازمان فرهنگي هنري شهرداري اين برنامه با هدف آشنايي دانشجويان رشته ادبيات عرب با آسيب شناسي ترجمه شكل گرفته است .
اين نشست در اولين جلسه خود به ادبيات داستاني افغانستان اختصاص يافت كه كتاب "خاكستر و خاك " نوشته عتيق رحيمي مورد بررسي قرار گرفت .
اين برنامه ساعت 17 روز سه شنبه هفتم مرداد ماه در خانه داستان ايران برگزار مي شود .
خانه داستان ايران جهت بررسي و شناسايي ادبيات ملل آسيايي دومين نشست خود را با حضور « موسي بيدج » بر گزار مي كند .
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