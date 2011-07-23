اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر مسابقات شمشیربازی دختران کشور در رده سنی نوجوانان در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره معرفی در شهر ارومیه شدند.

در نخستین روز این رقابتها که با حضور 93 شمشیرباز دختر نوجوان برگزار شد، در مرحله مقدماتی 120 بازی در اسلحه فلوره، 84 بازی در اسلحه اپه و 60 بازی در اسلحه سابر انجام شد.

اسامی نفرات برتر در سه اسلحه اپه، سابر . فلوره به این شرح است: سکینه نوری از آذربایجان غربی، آرزو قاره قوشی از اردبیل، نگین ملکایی از آذربایجان غربی و الهام امیرخانی از چهار محال بختیاری در اسلحه اپه، نجمه سازنچیان از یزد، مونس رسولی از گیلان، فرناز صفوی زاده از یزد و مریم به شیری از یزد در اسلحه سابر و سروناز مرتضوی از تهران، دریا آردن از اردبیل، اله قهرمانی و فریما باباپور از آذربایجان غربی در اسلحه فلوره مقام های اول تا چهارم را آن خود کردند.

تیمهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، البرز، تهران، توابع تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، همدان و یزد در این رقابتها حضور دارند.

در قسمت تیمی این رقابتها 18 تیم به مصاف هم می روند، مسابقات شمشیربازی دختران نوجوان کشور به مدت دو روز ادامه دارد و پس از آن رقابتهای رده سنی جوانان نیز به مدت دو روز برگزار می شود.

پیکارهای مردان کشور نیز از پنجم مرداد ماه آغاز و تا نهم مرداد در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه ادامه خواهد داشت.

پایان مسابقات سبک "فانگ من چوان کونگ فو" آذربایجان غربی با معرفی تیمهای برتر

مسابقات سبک "فانگ من چوان کونگ فو" آذربایجان غربی با معرفی تیمهای برتر در ارومیه به پایان رسید که این مسابقات با حضور 170 ورزشکار و در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، و بزرگسالان از شهرهای خوی، مهاباد، نقده، ارومیه و حومه ارومیه برگزار شد.

در پایان این رقابتها که به مدت دو روز و در خانه بوکس ارومیه برگزار شد، تیمهای برتر در رده های نسی مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیمهای ارومیه، اشنویه، خوی مقامهای اول تا سوم این رقابتها را بدست آوردند که نفرات برتراین مسابقات ازسوی کادر فنی به اردوی آمادگی تیم منتخب استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که شهریور ماه امسال برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

دوره آموزش ارتقا سطح داوری درجه یک فوتبال در ارومیه برگزار شد

دوره آموزشی ارتقا سطح داوری درجه یک فوتبال مردان در ارومیه با حضور 29 داور درجه دو از شهرستان های مختلف استان به منظور ارتقا سطح داوری، زیر نظر فریدون اصفهانیان داور بین المللی فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

کلاسهای تئوری این دوره در سالن شماره سه استانداری و کلاسهای عملی در زمین چمن شماره یک تختی ارومیه برگزار می شود.

شرکت کنندگان در زمینه های آمادگی جسمانی، نحوه قضاوت در بازیهای حساس لیگ های برتر کشوری و آخرین و جدیدترین قوانین و اصول قضاوت و داوری را آموزش می بینند.

شرکت کنندگان پس از گذراندن آزمونهای تئوری و عملی و کسب موفقیت، مدرک درجه یک داوری فوتبال را از سوی فدراسیون فوتبال دریافت می کنند.