استفاده بی رویه از کولرهای گازی هزینه برق را افزایش داده است

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اعمال مدیریت مصرف برق، حفظ کیفیت خدمات می توانیم از انرژی بهینه بهره گیری کنیم.

وی با تاکید بر تغییر رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق، بهره گیری ازروشهای کاربردی و فرصتهای اصلاح الگوی مصرف در زمینه های روشنایی و سیستم های سرمایشی را از مشترکان خواستار شد.

عابدی گفت: استفاده بهینه از سیستمهای سرمایشی بهترین راهکار کاهش هزینه برق مصرفی در فصل تابستان است.

وی افزود: استفاده بی رویه از کولر گازی هزینه برق مشترکان بخش خانگی را افزایش خواهد دادبنابراین باید در استفاده از این وسیله به نهایت صرفه جوئی عمل کرد.

عابدی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای استفاده از وسایل پر مصرف برقی گفت: به مشترکان پیشنهاد می شود با اعمال مدیریت مصرف، استفاده از این وسایل را به ساعت های کم باری منتقل کنند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ برق در قبوض مشترکان در ایام گرم سال امری طبیعی و ناشی از افزایش میزان مصرف برق به علت استفاده از وسایل سرمایشی است، گفت: اگر هر مشترک، مصرف برق خود را به درستی مدیریت و استفاده از وسایل پر مصرف را به ساعت های کم باری منتقل کند، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه برق مصرفی خواهد داشت.

عابدی از مشترکین برق درخواست نمود در ساعت های پیک بار که از ساعت 11 و 30 دقیقه تا 16و 20 تا 24 شب تعیین شده است از وسایل پر مصرف درصورت امکان استفاده نکنند.

وی گفت: استفاده درست و به اندازه از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه ،پشتوانه ای بزرگ برای بهره وری و شکوفایی اقتصاد کشورها است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اضافه کرد: کار جمعی و مشارکتی در امر صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف برق نقش حیاتی را برای تحقق اهداف کشور در زمینه شکوفایی اقتصادی در بردارد.