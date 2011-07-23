کتابت قرآن کریم در اراک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیتهای جنبی متنوعی همزمان با برگزاری بیستونهمین دوره از مسابقات سراسری قرآن و نهجالبلاغه دانشآموزان سراسر کشور که به میزبانی اراک برگزار میشود طراحی شده است که یکی از مهمترین این برنامهها کتابت قرآنکریم به خط نسخ است که توسط فرهنگیان استان انجام میشود.
۱۱۴ نفر از هنرمندان فرهنگی به نام ۱۱۴ سوره قرآنکریم کتابت این کتاب ارزشمند را انجام میدهند و طرح کتابت قرآن نیز توسط ۷ نفر تذهیبکار به شیوه نسخ مرحوم نیریزی انجام میشود.
کتابت قرآن کریم از امروز آغاز شده است و به نام پنج تن آلعبا به مدت ۵ روز ادامه مییابد، دختران شرکتکننده در این مسابقات از مراحل کتابت قرآنکریم بازدید خواهند کرد و قرآن مذکور در پایان مراسم به موزه آموزش و پرورش اهدا خواهد شد.
نظر شما