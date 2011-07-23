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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۵۸

توسط 114 هنرمند/

کتابت قرآن کریم در اراک آغاز شد

کتابت قرآن کریم در اراک آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: هم‌زمان با برگزاری بیست و نهمین مسابقات سراسری قرآن و نهج‌البلاغه دانش‌آموزان دختر سراسر کشور، طرح کتابت قرآن توسط 114 هنرمند از امروز شنبه در اراک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  فعالیت‌های جنبی متنوعی همزمان با برگزاری بیست‌و‌نهمین دوره از مسابقات سراسری قرآن و نهج‌البلاغه دانش‌آموزان سراسر کشور که به میزبانی اراک برگزار می‌شود طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها کتابت قرآن‌کریم به خط نسخ است که توسط فرهنگیان استان انجام می‌شود.

۱۱۴ نفر از هنرمندان فرهنگی به نام ۱۱۴ سوره قرآن‌کریم کتابت این کتاب ارزشمند را انجام می‌دهند و طرح کتابت قرآن  نیز توسط  ۷ نفر تذهیب‌کار به شیوه نسخ مرحوم نی‌ریزی انجام می‌شود.
 
کتابت قرآن کریم از امروز  آغاز شده است و به نام پنج تن آل‌عبا به مدت ۵ روز ادامه می‌یابد، دختران شرکت‌کننده در این مسابقات از مراحل کتابت قرآن‌کریم بازدید خواهند کرد و قرآن مذکور در پایان مراسم به موزه آموزش و پرورش اهدا خواهد شد.
 
کد مطلب 1365353

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