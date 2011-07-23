به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سال افزون و رسول نجفی (پاسور)، امیر غفور و رضا قرا (پشت خط زن)، حامد باقرپور، سجاد دهنوی و ولی علیپور (سرعتی زن)، حامد تاروردی، پوریا فیاضی، مجتبی میرزاجانپور و شیرود قربانی (قدرتی زن) همراه با سید محمدرضا حسینی پوریا (لیبرو) بازیکنانی هستند که از سوی "یوتسا ست‎کوویچ" برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان انتخاب شده‌اند.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 10 تا 19 مرداد در ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود. تیم ایران دیدارهای مقدماتی خود در این رقابت‌ها را مقابل بلژیک، کانادا و صربستان برگزار می‌کند.

تیم والیبال جوانان ایران در دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان با چهار پله سقوط به عنوان هفتم دست یافت.