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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۷

غرب و فلسفه اسلامی-4/

فیلسوفان اسلامی مباحث امروز فلسفه غرب را پیش‌بینی کرده‌ بودند

فیلسوفان اسلامی مباحث امروز فلسفه غرب را پیش‌بینی کرده‌ بودند

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه فیلسوفان اسلامی تأثیرات زیادی بر فیلسوفان غربی داشته‌اند، گفت: فیلسوفان اسلامی بسیاری از مباحث و موضوعات مهم مطرح کنونی در فلسفه غرب را پیش‌بینی کرده بودند.

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد تفاوتهای عمده و اصلی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب به خبرنگار مهر گفت: تفاوتهای مهم هستی شناسی و معرفت شناسی میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب وجود دارد.

وی در مورد تأثیرات فلسفه اسلامی بر فلسفه غرب تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی تأثیرات شگرف و زیادی بر فیلسوفان غربی و فلسفه غرب داشته اند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: بسیاری از مباحث مهمی که امروزه در فلسفه غرب جاری و ساری است مرهون تلاشهای فیلسوفان اسلامی و نتیجه تأثیر آنها بر فیلسوفان غربی است.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: فیلسوفان مسیحی از فیلسوفان مسلمان آموختند که چگونه آرای ارسطو را با آموزه‌های مسیحیت هماهنگ سازند.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در پایان تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی بسیاری از مباحث و موضوعات مهم مطرح کنونی در فلسفه غرب را پیش بینی کرده بودند.

کد مطلب 1365429

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