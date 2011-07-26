دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد تفاوتهای عمده و اصلی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب به خبرنگار مهر گفت: تفاوتهای مهم هستی شناسی و معرفت شناسی میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب وجود دارد.

وی در مورد تأثیرات فلسفه اسلامی بر فلسفه غرب تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی تأثیرات شگرف و زیادی بر فیلسوفان غربی و فلسفه غرب داشته اند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: بسیاری از مباحث مهمی که امروزه در فلسفه غرب جاری و ساری است مرهون تلاشهای فیلسوفان اسلامی و نتیجه تأثیر آنها بر فیلسوفان غربی است.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: فیلسوفان مسیحی از فیلسوفان مسلمان آموختند که چگونه آرای ارسطو را با آموزه‌های مسیحیت هماهنگ سازند.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در پایان تصریح کرد: فیلسوفان اسلامی بسیاری از مباحث و موضوعات مهم مطرح کنونی در فلسفه غرب را پیش بینی کرده بودند.