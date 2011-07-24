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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۷

در خراسان رضوی/

خانواده های داوطلب نگهداری معلولان تسهیلات دریافت می کنند

خانواده های داوطلب نگهداری معلولان تسهیلات دریافت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس توانبخشی معلولین بهزیستی خراسان رضوی گفت: اگر خانواده‌ای بخواهد نگهداری یکی از معلولین را بر عهده بگیرد کمک هزینه‌ای معادل 60 درصد هزینه‌ نگهداری که به مراکز داده می‌شود دریافت می کند.

اکرم قدیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شهریه نگهداری معلولان در مرکز توانبخشی گفت: شهریه نگهداری با توجه به درجه و کیفیت مرکز، بین 220 تا 300 هزار تومان متغیر است که از این مبلغ بین 125 تا 145 هزار تومان به عنوان یارانه توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 24 مرکز شبانه‌روزی در استان، به 2 هزار معلول ذهنی خدمات ارائه می‌دهند، گفت: از این تعداد، هزار و 715 نفر از یارانه‌ سازمان بهزیستی استفاده می‌کنند.

قدیرپور ادامه داد: از 2 هزار معلول ساکن در مراکز بهزیستی استان، 723 نفر مجهول الهویه و بلاصاحب هستند.

کد مطلب 1365448

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