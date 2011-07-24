سه هزار ناظر شورای نگهبان در قزوین بر انتخابات نظارت خواهند کرد

حجت الاسلام علی قابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد ناظر منتخب از بین حدود هفت هزار ناظر ثبت نامی گزینش و انتخاب می شوند.

وی افزود: برای نظارت بر هر صندوق اخذ رای به طور متوسط بین سه تا چهار ناظر شورای نگهبان حضور خواهند داشت و این رقم با توجه به شرایط و حساسیت برخی حوزه های رای گیری امکان افزایش خواهد داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه ناظرین شورای نگهبان به موجب قانون از فعالیت در ستادهای انتخاباتی و انجام کارهای تبلیغاتی و حزبی برای گروه ها و جریانهای سیاسی منع شده اند بیان کرد: ناظرین شورای نگهبان از افراد مومن، امانتدار، متعهد و پایبند به ارزش ها و اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه انتخاب می شوند.

وی ناظر امین را لقب و شعار ناظرین شورای نگهبان خواند و گفت: به دلیل اهمیت بالای انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان با دقت و حساسیت خاصی بر عملکرد و کارنامه ناظرین خود اشراف و رسیدگی دارد.

حجت الاسلام قابل تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت و سوابق داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و احراز صلاحیت و

شایستگی آنها با توجه به شرایطی که باید نمایندگان مردم به عنوان قانون گذار در نظام اسلامی داشته باشند به دقت مورد توجه شورای نگهبان است.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان استان قزوین یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی از همه

ناظران انتظار می رود نسبت به سوابق و خط و مشی کاندیداها اطلاعات دقیقی را به دفتر شورای نگهبان ارائه کنند.