عامل حملات جوانی سبزیکار بود/ 45 دقیقه تیراندازی به سوی کمپ جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت هفته نامه آلمانی فوکوس، عامل انفجار تروریستی درمرکز اداری شهر اسلو و حمله به کمپ جوانان در جزیره اوتویا نروژ که جان دست کم 91 نفر را گرفت، یک جوان سبزیکار بود.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NRK، روزنامه "داگه بلات" و دیگر رسانه های نروژ اعلام کردند: این جوان که با نام "آندرس برینگ بی." شناسایی شده، دارای یک باغچه سبزیکاری در شهر اسلو بوده و عضو انجمن دفاع نروژ است.



این جوان در دو حمله روز گذشته 91 شهروند این کشور را کشته است. تصویری که رسانه های نروژ از عامل این حملات منتشر کرده اند جوانی با موهای بور و چشمان آبی را نشان می دهد.

بنا بر اعلام پلیس وی در صفحه فیس بوکش، خود را فردی میانه رو و مسیحی معرفی کرده است. وی که مطالبی افراطی علیه مسلمانان نوشته همچنین خود را علاقه مند به شکار و بازی های رایانه ای دانسته است.

خبرگزاری NTB نروژ نیز گزارش داد این فرد مالک دو اسلحه به صورت قانونی است و به دلیل فعالیت در حوزه کشاورزی قادر به تولید مواد منفجره از کود کشاورزی بوده است.

این گزارش همچنین حاکی است فرد مذکور در حمله به جزیره اوتویا با یک کلت کمری و یک اسلحه به مدت 45 دقیقه به کمپ جوانان که حدود 600 جوان 14 تا 19 ساله حضور داشته اند تیراندازی کرده است.

به گفته شاهدان، وی دو ساعت پس از انفجار اسلو با یک قایق به این جزیره رفته و در حالی که یک جلیقه ضدگلوله به تن داشته به سوی تجمع جوانان آتش گشوده است. در این تجمع قرار بوده جوانان این کمپ از واقعه انفجار تروریستی در اسلو که 7 کشته داشته با خبر شوند.

براین اساس، این فرد پس ازآنکه به مدت 45 دقیقه تمام به جوانان درحال فرارتیراندازی می کرده توسط نیروهای ضدتروریسم نروژ دستگیر شده است.