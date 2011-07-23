رمزگشایی از پشت پرده ناآرامی ها / تکذیب شایعات درباره خانواده اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بثینه شعبان گفت : هنگامی که نقشه منطقه را نگاه می کنیم به وضوح می توان دریافت که همه تلاشها در راستا تقویت اسرائیل و تقسیم و تجزیه کشورهای عربی است.

وی افزود: طرح تجزیه کشورهای عربی از نظر دشمنان منطقی به نظر می رسد، زیرا سبب می شود که موضوع مهم یعنی اشغال اراضی عربی و آرمان فلسطین به بوته فراموشی سپرده شود. رسانه های عربی امروز کمتر از فلسطین سخن می گویند.

شعبان تصریح کرد: وحدت عامل توانمندی سوری ها است و موضوع طایفه گرایی خطرناکترین سلاح موجود در منطقه است و مردم سوریه پس از آگاهی یافتن از این موضوع به مقابله با آن پرداختند.

وی گفت : تظاهراتی که همراه با مجوز برگزار شود، اشکالی ندارد، اما حمله به نیروهای مسلح غیر قابل توجیه است.



مشاور اسد افزود : مشکل بزرگ ما در حال حاضر حمله گروههای مسلح به نیروهای مسلح است و هیچ کشوری در دنیا این موضوع را تحمل نمی کند.

سخنرانی اسد در دانشگاه دمشق

از سوی دیگر "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه گفت : همه شایعاتی که درباره خانواده رئیس جمهور مطرح می شود بی اساس است خواه این شایعات مغرضانه یا غیر عمدی باشد.

وی افزود: ما امروز در برهه حساسی به سر می بریم، زیرا می خواهیم میان گذشته تلخ و دردناک با آینده امیدوار کننده فاصله ایجاد کنیم. بی ثباتی و تخریب اموال عمومی لطمه زیادی به کشور وارد کرده است.

اسد تصریح کرد: زمان به عقب باز نمی گردد باید به آینده بیندیشیم بی ثبات کردن کشور مشکلی را حل نمی کند. باید پیش از اینکه بی ثباتی بر ما غلبه کند، ما آن را از بین ببریم باید از گذشته درس عبرت بگیریم.

رئیس جمهوری سوریه که در دانشگاه دمشق سخنرانی می کرد، افزود: ما به آینده می نگریم و برای این منظور توجه به گذشته و دقت در اوضاع کنونی لازم است، اما سئوالی که هم اکنون وجود دارد این است که مسئول حوادث کنونی کشور کیست و چه کسی در پشت پرده وقایع کنونی است؟

وی تصریح کرد: سوریه به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه خود و مواضعی که اتخاذ کرده است همواره چه قبل و چه بعد از استقلال هدف توطئه قرار گرفته است.این توطئه ها همانند میکروب در همه جا و هر لحظه ای تکثیر می شود.

اسد گفت : خواسته های مردمی مورد توجه ویژه حکومت است و حکومت به بهانه اعمال هرگز نباید این خواسته ها را نادیده بگیرد همه کسانی که تظاهرات می کنند نیازمند نیستند همانگونه که همه کسانی که تظاهرات نمی کنند هم بی نیاز نیستند.



وی افزود: خرابکاران گروه اندکی هستند که سعی دارند برای پیشبرد اهداف خود از دیگران به عنوان ابزار استفاده کنند، باید میان تظاهرات کنندگان و خرابکاران تفاوت قائل شد، زیرا گروه اول خواسته های روشنی دارد و با خارجی ها ارتباطی ندارد و ضد دخالت خارجی است.

اسد بیان کرد: تظاهرات کنندگان خواستار مشارکت و به حاشیه نرفتن هستند.برخی مشکلات کنونی ناشی از عملکرد سه دهه گذشته است و نسل امروز تاوان گذشته را می دهد.