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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

اسفندیاری خبر داد:

افزایش 43 درصدی یارانه مددجویان مراکز توانبخشی

افزایش 43 درصدی یارانه مددجویان مراکز توانبخشی

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش 43 درصدی یارانه اختصاص یافته به مددجویان مراکز توانبخشی بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز درمان و توانبخشی سینا مهر ساوالان در اردبیل اظهار داشت: آیین نامه این  طرح در ستاد مرکزی هدفمند سازی یارانه ها به ثبت رسیده و اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود.
 
وی از تحت پوشش قرار دادن تمام افراد شاغل در مراکز خدمات رسانی مددجویان بهزیستی خبر داد و افزود: برای حمایت و تشویق این قشر بخشی از سهم بیمه آنها از محل هدفمند سازی یارانه ها پرداخت می شود.
 
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون و 100 هزار نفر تحت پوشش خدمات مختلف درمانی و اجتماعی قرار دارند  تصریح کرد: از این تعداد یک میلیون و 600 نفر مستمر بگیر هستند.
 
بهره مندی 11 میلیون مددجو از خدمات پیشگیری بهزیستی
 
اسفندیاری امر پیشگیری را از کارهای مهم این سازمان برشمرد و عنوان کرد: در سال گذشته 11 میلیون نفر در حوزه های مختلف از قبیل مشاوره و توانمند سازی از خدمات پیشگیری بهره مند شده اند.

وی افزود: هرچه امر پیشگیری نتیجه بخش باشد به همان اندازه منجر به کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمد ها و توسعه چرخه اقتصادی کشور می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: طبق قانون باید سالانه 10 درصد از مددجویان به غیر از سالمندان و بیماران ذهنی شدید توانمند شده و از چرخه حمایت بهزیستی خارج شوند.

اسفندیاری عنوان کرد: در حال حاضر طبق برنامه باید 60 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، باید توانمند شوند.

وی از فعالیت یک هزار و 600 مرکز توانبخشی در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: بیشتر این مراکز با اینکه به صورت هیئت امنایی اداره می شوند ولی در انجام کارهای خدمات رسانی و توانمند سازی مددجویان بسیار موفق هستند.

در ادامه این بازدید رئیس سازمان بهزیستی کشور با اهدای گل از بیماران بستری در مرکز درمانی و توانبخشی سینا مهر ساوالان دیدار  کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
 
مرکز درمانی و توانبخشی سینا مهر ساوالان  وابسته به بخش خصوصی از بین 23 مرکز موجود در استان اردبیل است و در حال حاضر 45 معلول ذهنی در این مرکز نگهداری می شود.
کد مطلب 1365487

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