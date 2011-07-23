افزایش 43 درصدی یارانه مددجویان مراکز توانبخشی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز درمان و توانبخشی سینا مهر ساوالان در اردبیل اظهار داشت: آیین نامه این طرح در ستاد مرکزی هدفمند سازی یارانه ها به ثبت رسیده و اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

وی از تحت پوشش قرار دادن تمام افراد شاغل در مراکز خدمات رسانی مددجویان بهزیستی خبر داد و افزود: برای حمایت و تشویق این قشر بخشی از سهم بیمه آنها از محل هدفمند سازی یارانه ها پرداخت می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون و 100 هزار نفر تحت پوشش خدمات مختلف درمانی و اجتماعی قرار دارند تصریح کرد: از این تعداد یک میلیون و 600 نفر مستمر بگیر هستند.

بهره مندی 11 میلیون مددجو از خدمات پیشگیری بهزیستی

اسفندیاری امر پیشگیری را از کارهای مهم این سازمان برشمرد و عنوان کرد: در سال گذشته 11 میلیون نفر در حوزه های مختلف از قبیل مشاوره و توانمند سازی از خدمات پیشگیری بهره مند شده اند.



وی افزود: هرچه امر پیشگیری نتیجه بخش باشد به همان اندازه منجر به کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمد ها و توسعه چرخه اقتصادی کشور می شود.



رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: طبق قانون باید سالانه 10 درصد از مددجویان به غیر از سالمندان و بیماران ذهنی شدید توانمند شده و از چرخه حمایت بهزیستی خارج شوند.



اسفندیاری عنوان کرد: در حال حاضر طبق برنامه باید 60 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، باید توانمند شوند.



وی از فعالیت یک هزار و 600 مرکز توانبخشی در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: بیشتر این مراکز با اینکه به صورت هیئت امنایی اداره می شوند ولی در انجام کارهای خدمات رسانی و توانمند سازی مددجویان بسیار موفق هستند.



در ادامه این بازدید رئیس سازمان بهزیستی کشور با اهدای گل از بیماران بستری در مرکز درمانی و توانبخشی سینا مهر ساوالان دیدار کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.



مرکز درمانی و توانبخشی سینا مهر ساوالان وابسته به بخش خصوصی از بین 23 مرکز موجود در استان اردبیل است و در حال حاضر 45 معلول ذهنی در این مرکز نگهداری می شود.