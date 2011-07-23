رئیس جمهور تعدادی از اعضای هیئت امنای 9 دانشگاه علوم پزشکی را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در اجرای بند «ج» ماده 1 و ماده 2 (اصلاحی) قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مدت چهار سال ضیاءالله اعزازی را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، دکتر سید محمود طباطبایی‌فر را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دکتر احمد فیاض و دکتر عباس حاجی‌آخوندی را به عضویت هیئت امنای انستیتو پاستور، ستار هدایتخواه، دکتر بصیر هاشمی و دکتر قادر زاده‌باقری را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر نادر ریاحی سامانی را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر سید ابوالحسن سیدزاده را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه، دکتر ابوالفتح لامعی، دکتر رحیم قربانی و دکتر رحیم محمدلو را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دکتر محمدکریم شهرزاد را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان، دکتر محمدباقر لاریجانی، دکتر سید احمد اصغرزاده احمدی و مهندس محمدهادی اردبیلی را به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر محمد کریم شهرزاد را به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد.

رئیس جمهور در پایان توفیق نامبردگان در انجام امور محوله با تاکید بر اصول تعالی و پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی کشور، عدالت گستری، خدمتگزاری و مهرورزی با بندگان خدا از خداوند متعال را خواستار شده است.



