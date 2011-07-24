مشاوره ژنیتک در کاهش معلولیتها موثر است

مهری گل پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مشاوره ژنتیک به معنای ایجاد یک رابطه دو طرفه است که در آن مشاورمی تواند به مراجعه کننده در تشخیص بیماری و مراقبت های مداوم بیمار کمک کند.



وی افزود: مشاور ژنتیک در خصوص چگونگی به ارث رسیدن بیماری و خطر تکرار آن در سایر افراد خانواده همچنین روشهای تشخیص قبل از تولد اطلاعات لازم را منتقل می کند.

این کارشناس اجتماعی بیان کرد: ازدواج فامیلی، سابقه عقب ماندگی ذهنی، نقایص متعدد مادرزادی، ناشنوایی و نابینایی در خانواده یا بستگان نزدیک، نازایی، سقط های مکرر، مرده زایی، حاملگی در سنین بیش از 35 سالگی، رویارویی با عوامل محیطی ناهنجار زا در دوران بارداری مانند اشعه، دارو، مواد شیمیایی وعوامل عفونی و یا حتی تقاضا و احساس نیاز خود فرد از جمله نمونه هایی هستند که مشاوره ژنتیک برای آنها ضرورت دارد.

به گفته گل پرور استان قزوین دارای سه مرکز در زمینه ارائه خدمات تخصصی ژنتیک است.

وی اضافه کرد: همچنین یک مرکز دولتی با حضور پزشک متخصص، پزشک عمومی، کارشناس ژنتیک در تمام روزهای هفته فعال است و خدمات لازم را به مراجعان ارائه می کند.

گل پرور در پایان گفت: یک مرکز خصوصی در استان تحت نظارت معاونت پیشگیری از سال 85 در حال فعالیت است و یک مرکز مشاوره هم در شهرستان بویین زهرا از سال 89 فعالیت خود را آغاز کرده است.