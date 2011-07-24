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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۴

سامان صفا به فولاد خوزستان پیوست

سامان صفا به فولاد خوزستان پیوست

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: سامان صفا دروازه بان فصل گذشته تیم پاس همدان به تیم فوتبال فولاد پیوست.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامان صفا روز شنبه با حضور درکمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان قرارداد خود را با تیم فولادخوزستان به ثبت رساند.

ابن قاسم با اشاره به اینکه بعد از جدایی میثاق معمار زاده و خالد شحیطاوی از تیم فولاد خوزستان این تیم به شدت به یک دروازه بان نیاز داشت، افزود: مدت قرارداد این بازیکن دو فصل است.

وی همچنین با تائید خبرمذاکره فولاد با با جواد کاظمیان گفت: با این بازیکن درحال مذاکره هستیم و احتمال پیوستن او به تیم فوتبال فولادخوزستان وجود دارد.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان تصریح کرد: در فصل نقل وانتقالات، امین متوسل زاده، عبدالله کرمی، سروش رفیعی، امید خالدی، حکیم نصاری، امیر شرفی، عباس یحیی بیگی و خیرالله ویسی به تیم فوتبال فولادخوزستان پیوستند.

تیم فولادخوزستان درهفته نخست یازدهمین دوره مسابقات فوتبال باشگاه های برتر کشور میزبان تیم شاهین بوشهر خواهد بود.
کد مطلب 1365569

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