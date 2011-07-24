کلنگ طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار حاشیه قزل اوزن زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، خشنود در مراسم آئین کلنگ زنی طرحهای کشاورزی شهرستان ماهنشان افزود: مطالعه طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار در روستاهای استان زنجان و روستای قره دره در دستور کار دولت است و کار مطالعه این طرح در شهرستان ماهنشان تمام شده است.

وی این طرح را از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان یاد کرد و اظهار داشت: تامین و انتقال آب به منظور توسعه باغات در سطح دو هزار هکتار از اراضی شیبدار استان طی سالهای 90 تا 92 است و برنامه اجرای طرح در سطح 5 هزار هکتار طی برنامه پنج ساله طبق مصوبه دور سوم سفر استاندار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تشکیل کارگروه ویژه طرح، تامین بخشی از اعتبارات اجرای طرح از محل اعتبارات خشکسالی به مبلغ 12 هزار و 35 میلیون ریال، انجام مطالعات استعدادسنجی اراضی در سطح 10 هزار و 966 اراضی قابل کشت، 91 هزار و 11 هکتار و شناسایی اراضی ملی و غیرملی و جانمایی نقشه های GIS است.

خشنود گفت: حجم کل پروژه جهت اجرای طی برنامه پنجم ساله پنج هزار هکتار میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سالیانه هزار هکتار، 175 میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی شش هزار و 500 نفر است و میزان درآمد سالیانه 425 میلیارد ریال است.

وی در ادامه با اشاره به طرح اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ امیرآباد مساحت نقشه برداری را 74 هکتار و مساحت طرح توسعه را 64 هکتار و نوع منبع آب را یک حلقه چاه ایستگاه پمپاژ و میزان دبی را 70 لیتر در ثانیه اعلام کرد.

معان وزیر جهاد کشاورزی افزود: اعتبار هزینه شده این طرح سه میلیارد و 500 میلیون ریال است و میزان اعتبار مورد نیاز را 2200 میلیون ریال است و سال شروع و خاتمه سال 90 است لذا 100 میلیون تومان برای سال 90 پیش بینی شده است

خشنود گفت: توسعه باغات شیبدار در زردآلو، گیلاس و پیاز و پسته در دست مطالعه است که ماهنشان در توسعه انگور خوب توسعه پیدا کرده است لذا این توسعه باغات رقابت خب و کیفیت خوب تولیدات را در بین کشاورزان به دنبال دارد.