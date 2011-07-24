عشایر بوشهر سالانه شش هزار تن گوشت تولید می کنند

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عشایر استان با دارا بودن 85 هزار راس دام نیمی از دام سبک استان را در اختیار دارند که سالانه با تولید شش هزار و 500 تن گوشت قرمز نقش تعیین کننده ای در تامین مایحتاج مردم دارند .

وی اضافه کرد: بیش از 60 در صد خانوارهای عشایر در تولید صنایع دستی فعال هستند که پارسال بیش از 30 هزار متر مربع انواع صنایع دستی از قبیل قالی و قالیچه، گبه و جاجیم تولیدکردند.

مدیر کل امور عشایر استان بوشهر گفت: علاوه بر این، عشایر اسکان یافته استان نیز پارسال 12 هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی تولید کردند .

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان برای خدمترسانی به عشایر استان هزینه شده، گفت: این میزان اعتبار پارسال برای اجرای طرح های عمرانی و زیر بنایی راهسازی، آبرسانی، ایجاد سایتهای اسکان، تجهیز و آماده سازی اراضی و خرید تانکرهای آب هزینه شده است.

ابراهیمی افزود: در کنار این خدمات فعالیتهای مستمر برای پشتیبانی از کوچندگان، نگهداری راه ها وخدمات حین کوچ ارائه می شود .

وی اضافه کرد: پارسال علاوه بر توزیع پنج هزار تن کالاهای سهمیه ای و ارزاق عمومی بین عشایر، هشت هزار تن علوفه یارانه ای نیز در اختیار عشایر قرار گرفت.

مدیر کل امور عشایر استان بوشهر یادآور شد: از جمعیت پنج هزار و 300 خانواری عشایر بیش از 70 در صد یعنی سه هزار و 500 خانوار کوچرو هستند.