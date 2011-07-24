نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" پتانسیل های استان را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد صبح یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه از دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه به عنوان بزرگترین نمایشگاه برگزار شده در استان طی 32 سال گذشته یاد کرد و افزود: با توجه به تجربه اولین دوره این نمایشگاه در سال 87 دومین دوره نمایشگاه مذکور جامع تر و کامل تر از نمایشگاه پیشین برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه طرح های کارشناسی شده استان و ظرفیتهای موجود برای توسعه همه جانبه در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اعتبارات سال جاری استان اشاره و ابراز کرد: افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی استان به میزان 38 درصد پیام آور رشد و توسعه استان است.

رئوفی نژاد اعتبارات سال جاری استان را 126 میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: 160 پروژه کارشناسی شده همزمان با سوم خرداد سال جاری در 18 شهرستان استان کلنگ زنی شده که تا دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

رئوفی نژاد با اشاره به رشد صادرات در استان زنجان توسعه صادرات را به عنوان یکی از شاخصه های افزایش رقابت و اشتغالزایی برشمرد.

وی میزان صادرات استان را طی سال گذشته 285 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: صادرات گمرک استان برای سال جاری 500 میلیون دلار هدفگذاری شده است.

استاندار زنجان در پایان از برگزاری دومین همایش زنجانی های مقیم خارج استان خبر داد و بیان داشت: همایش مذکور همزمان با سالروز تولد شیخ شهاب الدین سهروردی و اختتامیه نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه برگزار خواهد شد.

رئوفی نژاد یادآور شد: این همایش با هدف معرفی ظرفیتهای استان به هم استانی های مقیم خارج استان برگزار می شود و نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه فضای مناسبی جهت تحقق این هدف خواهد بود.