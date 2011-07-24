1800 نفر در ادارات دولتی کردستان استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: در راستای جبران کمبود نیروی انسانی در ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در سال جاری مجوز استخدام برای جذب هزار و 800 نفر صادر شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اعلام این میزان سهمیه برای استان کردستان لازم است که تمام ادارات و سازمان های دولتی نیز با جدیت و تلاش بیشتر زمینه را برای عملیاتی شدن جذب این میزان نیرو با دو هدف جبران کمبودهای دستگاه ها و سازماهای دولتی خود و ایجاد فرصت های جدید شغلی فراهم کنند.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان یادآور شد: ساماندهی نیروی انسانی و تلاش برای ارتقاء بهره وری از جمله مهمترین نیازهای سازمان ها و ادارات دولتی در استان کردستان به شمار می رود که در این راستا لازم است که از تمام ظرفیت های موجود در استان برای ارائه خدمت بهتر به مردم بهره برداری شود.

مرادیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از ادارات و سازمان های دولتی استان در راستای تکریم ارباب رجوع گفت: این طرح با هدف ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان های دولتی در این بخش برگزار شده است و انتظار می رود که با بررسی نتایج این ارزیابی شاهد رفع نقاط ضعف و تلاش برای ارائه خدمت بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع باشیم.

وی با اشاره به انجام دیگر طرح ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان بیان کرد: در این طرح نیز عملکرد دستگاه ها و سازمان های دولتی در چارچوب نوع خدمتی که ارائه می دهند مورد ارزیابی قرار گرفته است که متاسفانه در این بخش میزان مشارکت خود دستگاه های دولتی اندک بوده و انتظار می رود که برای سال آینده شاهد افزایش همکاری ها در این بخش نیز باشیم.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان در پایان ضمن معرفی مدیران تازه منصوب شده در این استان در فاصله جلسه قبلی شورای ادارای تا جلسه شامگاه شبنه اظهار امیدواری کرد که سطح خدمت رسانی به مردم در دستگاه های دولتی استان کردستان هر روز افزایش یابد.