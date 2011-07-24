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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

معاون مشارکتهای مردمی امداد:

ایتام استان مرکزی ۹ هزار حامی دارند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: بیش از ۹ هزار حامی طرح اکرام ایتام در این استان وجود دارد که از ایتام حمایت مادی و معنوی می کنند.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 9 هزار و 290 حامی طرح اکرام ایتام در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه دو هزار و 451 یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی هستند، افزود: این تعداد حامی از فرزندان معنوی خود حمایتهای لازم را انجام می دهند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان با بیان اینکه در شهر اراک سه هزار و 146 حامی حمایت یک هزار و 337 نفر از فرزندان معنوی خود را بر عهده دارند، اظهار کرد: افزایش تعداد حامیان نسبت به ایتام به دلیل حمایت دو یا سه حامی از یک نفر است.

وی افزود: با حمایت همه جانبه خیرین و نیکوکاران استان تهران و شهر اراک، همه ایتام حداقل یک حامی داشته و بعضی فرزندان معنوی دو و سه حامی هستند.

محمدی با بیان اینکه در آیات نورانی قرآن کریم، احادیث و ترویج سنت حسنه انفاق، نوع دوستی، کفالت و سرپرستی ایتام همواره مورد تاکید و توجه ائمه اطهار (ع) بوده است، افزود: بر این اساس حامیان به دو گروه حقیقی و افرادی که استطاعت مالی دارند، تقسیم می شوند.
 
وی ادامه داد: ماهانه مبلغ 200 هزار ریال به حساب بانکی هر کدام از افراد که به صورت ارائه شناسنامه تکمیل اطلاعات فردی ایتام در اختیار خیران و حامیان است، واریز می شود.

محمدی اضافه کرد: علاوه بر مبلغ واریزی، حامیان بر اساس نیازمندی های فرزندان معنوی تحت حمایت خود در مقاطع مختلف همچون عید نوروز (کمک هزینه تامین پوشاک و خرید عید)، آغاز سال تحصیلی (کمک هزینه تحصیلی، لوازم التحریر) سالروز ولادت فرزند معنوی (هدیه ولادت)، تعطیلات تابستانی (غنی سازی اوقات فراغت و کلاس تقویتی)، درمان، مسکن، جهیزیه، اشتغال و کار آفرینی به صورت اختیاری می توانند فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه طرح اکرام ایتام از سال 78 در استان مرکزی اجرا شده است، افزود: در این طرح کفالت و سرپرستی ایتام به خیرین و حامیان نیکوکار و علاقه مند واگذار می شود.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه احسان و نیکوکاری در مبانی دینی بسیار سفارش شده است، تصریح کرد: اقشار مختلف جامعه در صورت استطاعت مالی و علاقه مندی به حمایت از ایتام، می توانند در طول سال به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر استان مراجعه کنند.
کد مطلب 1365603

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