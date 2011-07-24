باروری ابرها در سه استان اصفهان، ‌اردبیل و خوزستان

محمد حاجی رسولی ها در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از راهکارهای وزارت نیرو برای تامین آب مورد نیاز کشور طرح باروری ابرها و یونیزاسیون است که از سنوات قبل در برنامه قرار داشته و اجرا شده است.

وی افزود: در سال 90 این موضوع با جدیت بیشتری در برنامه قرار دارد و سطح پوششی که کار خواهد شد بیشتر شده که با ساخت ایستگاههای زمینی این کار دنبال می شود.

وی افزود: در سال جاری یکی از شاخص ها باروری ابرهاست که در مناطقی که استانها درخواست داشته باشند اجرایی خواهد شد که هم اکنون طرح در سه استان اصفهان، خوزستان و اردبیل در دست اجراست.

103 هزار چاه غیر مجاز در کشور

مشاور وزیر نیرو در خصوص مقابله با چاههای غیرمجاز در کشورهم گفت: در این زمینه تکلیف قانونی وزارت نیرو تعیین تکلیف چاههای غیرمجازی است که تا سال 85 حفر شده که این کار طبقه بندی و به تفکیک انجام شده است.

وی افزود: 103 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور شناسایی شده که حجم برداشت آب از این چاهها با آمار گذشته حدود سه میلیارد و500 میلیون مترمکعب است که با جلوگیری از فعالیت آنها بخش قابل توجهی از نیاز کشور تامین خواهد شد.

نصب 27 هزار دستگاه کنتور هوشمند

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور تصریح کرد: در سال 90 حدود 27 هزار دستگاه کنتور هوشمند خریداری شده که تاکنون هفت هزار دستگاه آن نصب شده و پیش بینی می شود در سال جاری با هماهنگی شرکت های توزیع برق 20 هزار کنتور هوشمند دیگر در چاههای آب کشاورزی کشور نصب و راه اندازی شود.

استفاده از 400 میلیون مترمکعب پساب صنعتی

مشاور وزیر نیرو در خصوص استفاده از پسابهای صنعتی برای تامین بخشی از آب مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی یادآورشد: یکی از منابع جدید تامین آب در کشور در بخش کشاورزی و صنعتی استفاده از پساب های صنعتی است که حدود 120 تصفیه خانه فعال در کشور داریم که پساب آن می تواند جایگزین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی شود.

وی افزود: آنچه در شرایط موجود می تواند در پساب تولیدی قابل برداشت باشد حجمی حدود 400 میلیون مترمکعب پساب صنعتی است که می تواند به صورت جایگزین وارد چرخه آبرسانی کشور شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور تصریح کرد: اولویت برنامه های امسال احداث شبکه ها، تسریع در احداث شبکه ها که در واقع پیش بینی 200 هزار هکتار شبکه اصلی و فرعی داریم که در سال جاری اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: با یک هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین شده و یک هزار میلیارد تومان اعتبار از ظرفیت های بودجه ای سال 90 قانون بودجه این بخش ترمیم خواهد شد و احداث شبکه ها توسعه خواهد یافت.

امسال 12 سد تکمیل می شود

حاجی رسولی ها همچنین گفت: با تسریع در اجرای طرحهای سد سازی امسال 12 سد در کشور تکمیل و افتتاح خواهد شد که هفت سد تاکنون به بهره برداری رسیده و پنج سد دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی کنترل و تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز و برون سپاری و فروش اموال را از دیگر برنامه های مدیریت منابع آب کشور عنوان کرد.



مشاور وزیر نیرو در خصوص ساخت سد نهب و گفت: اعتبارات امسال سد و شبکه شاید کافی نباشد اما از محل فروش اوراق مشارکت که تامین اعتبار از سایر ظرفیت های بودجه ای است اعتبار خوبی برای ساخت سد اختصاص خواهد یافت.

وی بیان کرد: امسال هشت میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تسریع در ساخت سد نهب در استان قزوین عرضه خواهد شد.