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۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۸

ديدار اعضا هيات مديره انجمن صنفي ويديو رسانه با كميته رسانه هاي كميسيون فرهنگي

اعضاي هيات مديره انجمن صنفي ويدئو رسانه و شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان سينماي ايران ، هفته گذشته با حضور در محل مجلس شوراي اسلامي جلسه اي را با اعضاي كميته رسانه كميسيون فرهنگي مجلس برگزار كردند.

به گزارش  خبرگزاري مهر روابط عمومي انجمن صنفي ويديو رسانه كشور اعلام كرد: درجلسه اي كه هفته گذشته با حضور اعضا هيات مديره انجمن صنفي ويديو رسانه كشورو شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان با كميته رسانه كميسيون فرهنگي مجلس برگزار شد ، مباحث مختلفي در خصوص  شبكه قاچاق توليدات سمعي و بصري و اثرات نامطلوب و مخرب اين تحرك بر شركتها و موسسات مجاز ويدئو رسانه سينماهاي كشور و توليد سينماي ايران مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

اين گزارش حاكيست: در جلسه مذكور تقاضاي بازنگري در قانون مجازات اشخاصي كه مبادرت به قاچاق در شبكه سمعي و بصري كشور مي نمايند از سوي انجمن صنفي ويدئو رسانه كشور مطرح شد و اين انجمن با توجه به اتفاقات بوجود آمده و شرايط فعلي جامعه  و همچنين به منظور حمايت از روند  طبيعي امور فرهنگي شركتها و موسسات مجاز ويدئو رسانه ، سينماهاي كشور و بخش توليد سينماي ايران ونيز جلوگيري از ورود  سرمايه در گردش اين بخشها به جيب سود جويان بي هويت در امر قاچاق توليدات سمعي و بصري ، خواستار تسريع در بازنگري و تشديد قانون مجازات اشخاص ياد شده گرديد.

اضافه مي شود: بنا به اعلام انجمن صنفي ويديو رسانه كشور در جلسه مذكور، فاطمه رهبر، نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي و رييس كميته رسانه هاي كميسيون فرهنگي ضمن تاييد موارد مطرح شده حمايت خود را ازبازنگري درقانون مذكوراعلام نمود و ادامه كار به جلسات  مشترك بعدي موكول  شد.

کد مطلب 136564

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