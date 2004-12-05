ديدار اعضا هيات مديره انجمن صنفي ويديو رسانه با كميته رسانه هاي كميسيون فرهنگي

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي انجمن صنفي ويديو رسانه كشور اعلام كرد: درجلسه اي كه هفته گذشته با حضور اعضا هيات مديره انجمن صنفي ويديو رسانه كشورو شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان با كميته رسانه كميسيون فرهنگي مجلس برگزار شد ، مباحث مختلفي در خصوص شبكه قاچاق توليدات سمعي و بصري و اثرات نامطلوب و مخرب اين تحرك بر شركتها و موسسات مجاز ويدئو رسانه سينماهاي كشور و توليد سينماي ايران مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

اين گزارش حاكيست: در جلسه مذكور تقاضاي بازنگري در قانون مجازات اشخاصي كه مبادرت به قاچاق در شبكه سمعي و بصري كشور مي نمايند از سوي انجمن صنفي ويدئو رسانه كشور مطرح شد و اين انجمن با توجه به اتفاقات بوجود آمده و شرايط فعلي جامعه و همچنين به منظور حمايت از روند طبيعي امور فرهنگي شركتها و موسسات مجاز ويدئو رسانه ، سينماهاي كشور و بخش توليد سينماي ايران ونيز جلوگيري از ورود سرمايه در گردش اين بخشها به جيب سود جويان بي هويت در امر قاچاق توليدات سمعي و بصري ، خواستار تسريع در بازنگري و تشديد قانون مجازات اشخاص ياد شده گرديد.

اضافه مي شود: بنا به اعلام انجمن صنفي ويديو رسانه كشور در جلسه مذكور، فاطمه رهبر، نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي و رييس كميته رسانه هاي كميسيون فرهنگي ضمن تاييد موارد مطرح شده حمايت خود را ازبازنگري درقانون مذكوراعلام نمود و ادامه كار به جلسات مشترك بعدي موكول شد.