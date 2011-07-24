نظارت راهبردی و برنامه ریزی درست در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی فرد ظهر شنبه در دیدار با مردم شهرستان ماهنشان ارتباط و پیوند هدیه شده از سوی خدا را یک ارتباط صمیمی در همه رده های مختلف عنوان کرد و افزود: این ارتباط بزرگترین و مهمترین دستاورد مهم نظام برای ملت ایران است و ماندگاری دارد.

وی اظهار داشت: خدمتگزاران مردم در دولت باید پاکی و طهارت اخلاقی داشته و خدمتگزار مخلص مردم بوده و آن تحول اصیل اخلاقی را که خدا در انسان خلق کرده است در جامعه ایفا کنیم لذا هرچقدر کارهایمان پاکی داشته باشد جامعه بهتر توسعه پیدا می کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: پاکی نباشد دغدغه خدمت به مردم نداریم و می دانیم که خدمت صادقانه به مردم می کنیم و هدفمان عمران و آبادانی و پیشبرد اهداف متعالی نظام در همه بخشها و حوزه ها است.

ابوترابی فرد گفت: باید با استفاده از منابع طبیعی و آبی کشور و آبیاری تحت فشار و قطره ای و استفاده از خاک های با کیفیت در توسعه کشاورزی و سرمایه گذاری کوشا باشیم و دغدغه تولید را نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: در جامعه ولایی و اسلامی زندگی می کنیم و کشوری که شهید و جانباز دارد لذا باید در راستای زنده کردن خون شهیدان و ادامه راه امام و شهیدان در سال جهاد اقتصادی در مجلس و دولت خدمت به مردم را اولویت کار خود قرار دهیم که خدمت صادقانه به مردم پیشرفت در جامعه و استقلال در همه بخشها و عدم وابستگی به غرب را به دنبال دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: در شهرستان ماهنشان ذخایر بیشمار عظیمی وجود دارد لذا باید در راستای عمران و توسعه این شهرستان که منطقه ای محروم و مظلوم نشین است استفاده درست از این منابع را مد نظر قرار داده و تسهیلات ویژه برای این شهرستان را داشته باشیم.

ابوترابی فرد گفت: هدف از این سفرها آشنایی با مناطق محروم و شناسایی نیازهای مردم است.