تیم ایران مغلوب آلمان شد/ دیدار با بازنده مسابقه الجزایر - فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان عصر امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهایی در شهر "تسالونیکی" یونان آغاز شد. در یکی از دیدارهای عصر امروز تیم هندبال جوانان کشورمان که برای نخستین بار موفق به حضور در جمع 16 تیم برتر جهان شده بود به مصاف تیم آلمان رفت.

شاگردان عزت الله رزمگر در این مسابقه با اختلاف تنها هفت گل و با نتیجه 36 بر 29 نتیجه را به تیم قدرتمند آلمان واگذار کردند تا فرصت حضور در جمع هشت تیم برتر مسابقات را از دست بدهند.

تیم هندبال جوانان ایران با این باخت فردا به مصاف بازنده دیدار الجزایر - فرانسه می رود. هندبالیست‌های کشورمان در صورت پیروزی در این مسابقه برای کسب عنوان نهم تا دوازدهم مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان مسابقه می دهند و در صورت باخت برای ایستادن در رده‌های سیزدهم تا شانزدهمی این رقابت‌ها به مصاف حریفان می روند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در "تسالونیکی" آغاز و به مدت دو هفته پیگیری خواهد شد.