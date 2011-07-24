نمایش برگزیده جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی به تئاتر فجر راه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بیان داشت: نمایش برگزیده بخش صحنه ای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر و نمایش برگزیده بخش عروسکی نیز به جشنواره تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور راه می یابد.

وی عنوان کرد: سرپرست گروه های منتخب در هر بخش "صحنه ای و عروسکی" از جشنواره نیز به اختتامیه جشنواره بین المللی رضوی در مشهد مقدس دعوت و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در ادامه به اعلام میزان جوایز نفرات اول تا سوم جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی پرداخت و تصریح کرد: به نفر اول هر بخش صحنه ای و عروسکی کمک هزینه حج عمره معادل هشت میلیون ریال، نفر دوم شش میلیون ریال و نفر سوم چهار میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

پنجمین جشنواره تئاتر ملی کودک و نوجوان رضوی و نمایشهای عروسکی ضامن آهو هشت الی 11 مهر ماه در بندرعباس برگزار می شود.