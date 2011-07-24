گلستان از استانهای با استعداد بوکس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری صبح یکشنبه در حاشیه رقابتهای نوجوانانن بوکس قهرمانی کشور در گرگان افزود: جای بسی خوشحالی است که این دوره از مسابقات در استان گلستان برگزار می شود و برگزاری مسابقات نوجوانان مقدمه قهرمان پروری برای آینده است.

قربانعلی پاشا مدیر کل تربیت بدنی گلستان نیز اظهار داشت: استعداد زیادی در استان در رشته بوکس وجود دارد و با میزبانی این مسابقات شاهد رشد و توسعه بیشتر این ورزش در استان خواهیم بود.

مسابقات نوجوانان بوکس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با عنوان گرامیداشت سرداران و 4 هزار شهید استان با شرکت 159 بوکسور از 29 استان کشور، در 13 وزن تا 5 مرداد در گرگان برگزار می شود.

در رقابت های روز نخست که در دو رینگ برگزار می شود، 31 مسابقه انجام شد.